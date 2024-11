Steijn-effect blijft uit: Sparta Rotterdam wordt in slotfase weggespeeld door effectief FC Utrecht

FC Utrecht heeft de derde plaats in de Eredivisie weer overgenomen van Feyenoord na de 1-4 overwinning op bezoek bij Sparta Rotterdam. De bij Sparta teruggekeerde Maurice Steijn zat nog op de tribune. Interim-trainer Nourdin Boukhari zat op de bank, twee dagen na het plotseling ontslag van hoofdtrainer Jeroen Rijsdijk.

Sparta en Utrecht zorgden voor een aantrekkelijke beginfase op het zonovergoten Kasteel. Het waren de bezoekers die na een kwartier de ban braken: na matig uitverdedigen van Sparta knalde Victor Jensen de bal onberispelijk in de linkerbenedenhoek: 0-1. De eerste kans voor Utrecht leverde dus direct de openingstreffer op.

Diezelfde Jensen was tien minuten voor rust dicht bij de tweede Utrechtse treffer, ware het niet dat doelman Nick Olij op tijd redding bracht voor Sparta. Er was kort voor het rustsignaal ook tegenslag voor Utrecht, want Can Bozdogan moest afhaken met blessureleed. De middenvelder had veel pijn en moest met ondersteuning naar de kleedkamer. Oscar Fraulo was zijn vervanger op het Utrechtse middenveld.

Een minieme voorsprong dus halverwege voor Utrecht, dat na rust op zoek ging naar verdubbeling van de voorsprong in Rotterdam-West. Boukhari liet Kayky en Mohamed Nassoh achter in de kleedkamer en stuurde Shunsuke Mito en Camiel Neghli het veld in. Olij had een petje opgedaan vanwege de laaghangende zon op Het Kasteel.

Beide ploegen hadden na rust duidelijk moeite om weer in het ritme te komen. Na ongeveer een uur spelen kreeg Utrecht zeker qua balbezit wat meer grip op de wedstrijd. Sparta probeerde het wel, maar grote kansen bleven uit voor de thuisspelende ploeg. Boukhari deed er ondertussen vanaf de zijkant alles aan om zijn ploeg tot grootse daden te inspireren. Sparta moest met tien man verder na een rode kaart voor Djevencio van der Kust, die invaller Miguel Rodríguez hard onderuit haalde.

Sparta kwam een kwartier voor het einde goed weg toen Jensen uit een spaarzame aanval van Utrecht net naast schoot. Boukhari gooide Tobias Lauritsen in de slotfase voor de leeuwen in een poging om de minieme achterstand weg te poetsen. Utrecht bleef ondertussen geconcentreerd voetballen, zonder dat er grote kansen konden worden genoteerd voor de bezoekers.

De formatie van Boukhari toonde wat meer pit in de laatste tien minuten en Utrecht moest achteruit. Desondanks verscheen in de 85ste minuut de 0-2 op het scorebord. Rodríguez, die donderdag tegen FC Lisse voor het eerste scoorde voor de Domstedelingen, krulde de bal van buiten de zestien fraai in de verre hoek. Tot overmaat van ramp voor Sparta tikte Paxten Aaronson na een vlotte aanval ook nog de 0-3 binnen.

In de slotminuut beging Souffian El Karouani een fout in zijn eigen zestien, waarna Lauritsen de toegekende strafschop, zij het met wat geluk, binnenschoot. Meer zat er niet in voor Sparta, dat ook nog de 1-4 incasseerde. Mike van der Hoorn kopte bij de tweede paal raak na een afgemeten vrije trap van Jens Toornstra.