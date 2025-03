Staart Ronald Koeman zich blind op bekende namen? Deze Nederlandse spits scoorde in 2025 al 8 keer in topcompetitie

Dat Emanuel Emegha niet tot de voorlopige selectie van het Nederlands elftal voor de komende interlands tegen Spanje behoort, zal bij weinig mensen tot verbazing hebben geleid. Ronald Koeman koos voor de spitsen die hij al kent. Toch valt er terdege een lans te breken voor 22-jarige aanvaller van Strasbourg.

In Nederland kent men Emegha met name van zijn tijd bij Sparta Rotterdam en zijn doelpuntenproductie in Jong Oranje. Sinds de zomer van 2023 maakt hij furore in de Ligue 1.

Lange tijd was Emegha geen absolute uitblinker op het hoogste niveau van Frankrijk. Sinds de laatste jaarwisseling is het moeilijk om níét naar de prestaties van de Hagenees te kijken.

Zijn laatste negen Ligue 1-duels leverden liefst acht treffers op. Ook zondag was het raak.

Op bezoek bij Auxerre had Emegha maar één kans nodig. Abdoul Ouattara zette de centrumaanvaller voor de goal en zag hoe Emegha de rest deed. Daarmee werd het jeugdproduct van Sparta meteen matchwinner.

In totaal staat de teller bij Emegha dit seizoen op 21 wedstrijden, elf doelpunten en twee assists in alle competities. Bij Strasbourg is hij daarmee topscorer.

Een oproep voor Oranje leverde het dus nog niet op. Wel werd Emegha opgenomen in de voorselectie van Jong Oranje, waarvoor de spits al drie keer scoorde in zeven wedstrijden.