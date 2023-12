Spurs zet in knotsgek duel titelstrijd op z'n kop met late goal tegen Man City

Zondag, 3 december 2023 om 19:26 • Lars Capiau • Laatste update: 19:40

Manchester City en Tottenham Hotspur hebben elkaar in een waar voetbalspektakel in evenwicht gehouden. De ploeg van trainer Josep Guardiola was de dominante partij in het eerste bedrijf en deed zichzelf tekort met slechts een 2-1 voorsprong. In de tweede helft kwamen the Spurs via Giovani Lo Celso knap langszij: 2-2. Jack Grealish dacht met zijn treffer in de slotfase voor de overwinning te zorgen, maar Dejan Kulusevski kopte Tottenham uiteindelijk naar een remise: 3-3. Heung-min Son speelde met een doelpunt, assist én eigen doelpunt een absolute hoofdrol. Door de puntendeling moet City genoegen nemen met een derde plek, achter Liverpool en koploper Arsenal. Tottenham neemt de vijfde plek in in de Premier League.

Spurs-manager Ange Postecoglou ziet zijn elftal nog altijd geteisterd door blessures. Ben Davies nam zo bijvoorbeeld noodgedwongen de plek in van Micky van de Ven. Bij Manchester City moest Nathan Aké genoegen nemen met een reserverol.

In een knotsgekke openingsfase waarin the Citizens Tottenham stevig onder druk zette, waren het juist de bezoekers die op voorsprong kwamen. Een razendsnelle uitbraak na een City-corner leidde het doelpunt in. Son verraste Jeremy Doku aan de buitenkant na een lange bal van Kulusevski en bekroonde zijn actie met een doelpunt: 0-1.

60 tellen later trokken the Citizens de stand alweer gelijk. Son, net goed voor de openingstreffer, werd van held razendsnel de schlemiel. Een vrije trap van Julian Alvarez werd door de Zuid-Koreaan namelijk in het eigen doel gewerkt: 1-1

Enkele minuten later had Erling Haaland de 2-1 op de voet. Na een lage voorzet van Bernardo Silva was het doel leeg, maar de Noor schoot onbegrijpelijkerwijs naast. In een wervelende eerste helft sprintte Brennan Johnson even later Josko Gvardiol eruit. Zijn voorzet, die anders Son had bereikt, werd ternauwernood tot corner verwerkt door een inglijdende Ruben Días.

Na een klein halfuur was het een klein wonder te noemen dat de stand nog 1-1 was. Doku werd gelanceerd, sneed naar binnen en haalde kiezelhard uit. Zijn poging eindigde echter op de lat én de paal, waardoor de gelijke stand bleef staan.

Een minuut later verdween die gelijke stand dan eindelijk. Phil Foden was de gevierde man. Een prachtige aanval lag ten grondslag aan het doelpunt. Doku stak Álvarez weg, die fraai breed legde op Foden. De Engelsman maakte vanaf een meter of vijf geen fout: 2-1.

Kansen volgden elkaar in razend tempo op voor de thuisploeg. Haaland schoot van dichtbij wild over, terwijl Álvarez de paal trof. Met een 2-1 ruststand liet het ijzersterk spelende City het na om zich verder te ontdoen van de tegenstander.

De tweede helft was nog geen twintig seconden onderweg toen City wéér een kans op een verdere voorsprong onbenut liet. Guillermo Vicario leverde de bal zomaar in. Silva pegelde de bal met buitenkantje links richting de kruising, maar met een zweefduik maakte de Italiaanse sluitpost zijn fout goed.

Na een kleine zeventig minuten kwamen the Spurs plots voor de tweede keer naast Manchester City. Verdedigend stond het niet goed bij de thuisploeg, waardoor Son Lo Celso in stelling kon brengen. De Argentijn kapte naar zijn favoriete linkerpoot en schoot beheerst in de onderhoek: 2-2.

In de laatste fase van de wedstrijd golfde het spel op en neer. Kulusevski zijn inzet ging via een City-been rakelings naast, terwijl een inzet van Rodri ternauwernood het doel miste. In de 82ste minuut viel de beslissende treffer alsnog. Yves Bissouma verloor de bal op knullige wijze aan Rodri, die Haaland bediende. De spits legde voor, waar Grealish eenvoudig kon binnenschuiven: 3-2.

Dat leek ook de eindstand te worden, ware het niet dat Kulusevski na een voorzet van Johnson een kopduel van de ingevallen Aké won en de bal via de onderkant van de lat het doel instuurde: 3-3. In de blessuretijd leek Grealish op weg naar Vicario, maar scheidsrechter Simon Hooper verzuimde de voordeelregel toe te passen, tot woede van iedereen die City een warm hart toedraagt.