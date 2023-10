Spurs - Liverpool mondt uit in ruzie tussen teamgenoten: ‘Ga thuis huilen’

Zondag, 1 oktober 2023

Christian Romero en Alexis Mac Allister hebben het na het duel tussen Tottenham Hotspur en Liverpool (2-1) op Instagram met elkaar aan de stok gekregen. Onder een bericht van Tottenham-verdediger Romero reageerde Mac Allister met: “Logisch resultaat als je met 12 man speelt”. Romero was duidelijk niet van de reactie gediend en zei tegen Mac Allister dat hij ‘thuis moest gaan huilen’. De Liverpool-middenvelder heeft zijn reactie inmiddels verwijderd.

Met de twaalfde man doelt Mac Allister op de arbitrage van dienst. In de eerste helft werd Curtis Jones met een rode kaart van het veld gestuurd en ook Diogo Jota maakte vanwege een rode kaart (twee keer geel) de negentig minuten niet vol. Het moment waar na afloop echter het meeste over werd gesproken, was het afgekeurde doelpunt van Luis Díaz. De linksvoor van Liverpool kreeg de bal in de diepte aangespeeld en rondde vervolgens keurig af. De grensrechter vlagde het doelpunt af wegens buitenspel en werd niet teruggefloten door de VAR, ondanks het feit dat Díaz overduidelijk niet buitenspel stond. De Engelse scheidsrechtersbond heeft excuses aangeboden aan Liverpool en heeft de twee verantwoordelijke videoscheidsrechters geschorst voor hun komende duels.

De Instagram-ruzie is met name slecht nieuws voor Lionel Scaloni, bondscoach van het Argentijnse elftal. Zowel Mac Allister als Romero geldt als vaste waarde in zijn ploeg. De twee Argentijnen stonden beiden op het veld toen afgelopen winter beslag werd gelegd op het wereldkampioenschap in Qatar. Of de ruzie tussen Mac Allister en Romero nog verdere gevolgen gaat hebben, is niet bekend.