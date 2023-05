Spierings komt deze week naar Eindhoven om plannen van PSV aan te horen

PSV gaat deze week in gesprek met Stijn Spierings, zo meldt Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. PSV wil de middenvelder komende zomer transfervrij overnemen van Toulouse. De 27-jarige spelverdeler komt deze week naar Eindhoven om de plannen van PSV aan te horen en zo een beeld te krijgen van het perspectief. Volgens Elferink zou Spierings echter ook in Duitsland ‘gewild’ zijn.

Spierings staat in ieder geval open voor een transfer naar PSV. Ali Dursun, de zaakwaarnemer van de 27-jarige middenvelder, bevestigt de vele belangstelling voor zijn cliënt. “Stijn heeft komend weekend nog een wedstrijd te gaan in Toulouse en daar wil hij zich met zijn team op richten. Er is inderdaad veel belangstelling voor hem, maar ik noem geen namen van clubs. Dat is niet aan mij.” Volgens goed geïnformeerde bronnen van het Eindhovens Dagblad zou Spierings ook in de Bundesliga ‘gewild’ zijn.

De middenvelder, geboren in Alkmaar, kan bij PSV aan de slag bij zijn vierde club in Nederland. Eerder stond Spierings onder contract bij AZ, Sparta Rotterdam en RKC Waalwijk. In het buitenland speelde de controleur ook voor Levski Sofia en de afgelopen jaren was hij een sleutelspeler op het middenveld van Toulouse. Sinds oktober 2020 speelde Spierings 111 officiële wedstrijden voor les Violets, waarin hij goed was voor vijftien doelpunten en dertien assists. Met de nummer dertien van de Ligue 1 kroonde Spierings zich dit seizoen op verrassende wijze tot bekerwinnaar van Frankrijk.

Spierings kan bij PSV de opvolger worden van Ibrahim Sangaré, die hoopt een toptransfer te maken naar het buitenland. Diverse Premier League-clubs en Paris Saint-Germain azen op de komst van de Ivoriaanse middenvelder. Toevalligerwijs werd Sangaré door PSV ook opgepikt bij Toulouse. Voor de fysiek sterke middenvelder betaalden de Eindhovenaren in september 2020 een transfersom van zo´n zeven miljoen euro. Bij een vertrek moet Sangaré komende zomer dertig miljoen meer opleveren. In het Philips Stadion ligt de rechtspoot nog tot medio 2027 vast.

