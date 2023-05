‘Spiderman’ Sheraldo Becker is ongrijpbaar en geeft Mark Flekken het nakijken

Zaterdag, 13 mei 2023 om 17:28 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 18:15

Sheraldo Becker was zaterdagmiddag niet te stoppen. De spits van Union Berlin was met twee treffers en twee assists de grote man tegen SC Freiburg: 4-2. Becker was een ware plaag voor de verdediging van de bezoekers, waar doelman Mark Flekken geen al te beste indruk maakte. Freiburg kwam aan de hand van Vincenzo Grifo nog wel knap terug in de wedstrijd, maar het mocht niet baten. Dankzij de zege klimt Union naar de derde plaats en staat het op drie punten van de nummer vijf, Freiburg. Het als vierde geklasseerde RB Leipzig moet nog in actie komen.

Union begon stormachtig aan de wedstrijd. Becker bracht de bal bij Kevin Behrens, die terugkaatste naar de Amsterdammer. Becker speelde op zijn beurt weer terug naar Behrens, die een verdediger het nakijken gaf en knap afrondde: 1-0. Union bleef de betere ploeg, terwijl Freiburg er slechts mondjesmaat uitkwam. Tien minuten voor rust was het opnieuw raak voor Union. Opnieuw zette Becker de aanval op en na een kort passje kreeg hij de bal uitstekend in de loop mee van Robin Knoche. Becker had een zee aan ruimte en passeerde Flekken door zijn benen: 2-0. De supporters waren nog aan het juichen toen Becker zijn tweede van de middag maakte. Opnieuw was Knoche de aangever en dit keer passeerde Becker Flekken in de korte hoek: 3-0.

Na rust kwam Freiburg een stuk beter voor de dag, al kwam de eerste kans op naam van András Schäfer. De Hongaar zag zijn knappe schot een meter naast gaan. Toch hoefden de bezoekers niet lang te wachten op hun goal, daar Manuel Gulde in minuut 56 een hoekschop van Grifo tegen de touwen kopte: 3-1. Freiburg kreeg vleugels van die treffer, begon steeds meer aan te zetten en kreeg twintig minuten voor tijd een strafschop na een overtreding van Danilho Doekhi. Arbiter Marco Fritz wees naar de strafschopstip en zag Grifo het buitenkansje benutten via een heerlijke panenka: 3-2.

De bezoekers bleven aandringen en kreeg tien minuten voor tijd de uitgelezen mogelijkheid om op gelijke hoogte te komen. Rolland Sallai kreeg de bal perfect voor zijn voeten, maar liet na in één keer uit te halen: kans verkeken. Het bleek een uiterst dure misser van de Hongaar. Een minuut later zag Becker een zee van ruimte voor zich en hij legde af op Aïssa Laïdouni, die zijn eerste treffer in de Bundesliga voor het intikken had: 4-2. Freiburg gaf niet op en kwam nog zeer dicht bij een treffer, maar nadat een kopbal tegen de lat belandde zag Matthias Ginter zijn rebound op de lijn worden weggewerkt door Morten Thorsby. Dichterbij zou Freiburg niet meer komen.