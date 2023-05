Spelers van Utrecht en RKC staken zelf na twee noodgedwongen pauzes

Zaterdag, 13 mei 2023 om 23:11 • Guy Habets • Laatste update: 23:54

De wedstrijd tussen FC Utrecht en RKC Waalwijk is twee keer stilgelegd, maar daarna op een bizarre manier 'uitgespeeld'. Nadat er na de 1-0 van Anastasios Douvikas al 'vreugdebier' op het veld kwam, waren de fans van de Utrecht ook te enthousiast toen Zakaria Labyad er diep in blessuretijd 2-0 van maakte. Er stonden op dat moment nog twee minuten blessuretijd op de klok en de scheidsrechter staakte opnieuw, maar toch werd er daarna nog een keer doorgespeeld. De spelers van beide partijen besloten toen, als statement, om de benen stil te houden en niets meer te doen. Zo eindigde het ook in 2-0 voor Utrecht.

Het ontbreken van Mats Seuntjens bij RKC, die volgend seizoen waarschijnlijk de kleuren van Utrecht zal verdedigen, was een groot gemis voor de Waalwijkers. De spelmaker zat niet bij de selectie en dus moesten aanvallers als Michiel Kramer en Florian Jozefzoon het deze keer zonder de ingevingen van de Bredanaar moeten stellen. Michael Silberbauer, de coach van FC Utrecht, koos weer voor een formatie met één spits. Douvikas was de enige frontleider omdat Bas Dost geblesseerd is. Bart Ramselaar kwam daardoor in het elftal.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Utrecht is al zeker van deelname aan de play-offs en heeft al uitgesproken dat de laatste wedstrijden van het reguliere seizoen in het teken van de voorbereiding op het seizoenstoetje staan. RKC moet nog alles op alles zetten om die play-offs überhaupt te halen en kon een goed resultaat in Stadion Galgenwaard dus goed gebruiken, maar zag na twintig minuten dat de bal op de stip ging. Sander van de Streek werd aangetikt door Shawn Adewoye en dus mocht Douvikas op voor zijn zeventiende seizoenstreffer. De Griekse spits faalde echter vanaf elf meter en dat was zijn eerste gemiste strafschop als profvoetballer.

Het leek sowieso niet de dag van Douvikas te worden, want na ruim een half uur spelen miste hij opnieuw een grote kans. De voorzet vanaf rechts van Can Bozdogan was zuiver, maar de kopbal van de aanvaller was dat zeker niet. De doelpunten moesten dan ook in de tweede helft gaan vallen en vlak voor het uur was daar alsnog het moment voor Douvikas. Hij schatte een pass van Jens Toornstra goed in en schoof de bal leep de verre hoek in: 1-0. Daarna meende de scheidsrechter een beker met 'vreugdebier' het veld op te zien vliegen en moest er dus tijdelijk gestaakt worden.

Met nog een half uur op de klok werd er hervat en zocht RKC de weg naar voren. Kramer had de gelijkmaker al snel op de schoen, maar hij kon een voorzet van de ingevallen Zakaria Bakkali net niet de goede richting op sturen. Veel meer kansen wisten de Brabanders echter niet bij elkaar te voetballen en in de tegenstoot bleef ook Utrecht gevaarlijk. In de slotfase moest RKC meer risico gaan nemen en dat betekende dat er achterin ruimte weggegeven werd. Profiteren deed Utrecht in de vierde minuut van de blessuretijd via de ingevallen Labyad, die profiteerde van een slim genomen corner van Bozdogan en voor de 2-0 zorgde. Omdat er toen weer iets op het veld belandde, staakte scheidsrechter Oostrom de wedstrijd opnieuw.

De regels schrijven voor dat er dan definitief gestaakt moet worden, maar de burgemeester van Utrecht vreesde voor rellen als daartoe zou worden besloten. Daarom werden de laatste twee minuten blessuretijd toch nog gespeeld en daarin lieten de spelers van Utrecht en RKC zien dat ze klaar zijn met de onderbrekingen die de stakingen met zich meebrengen. De spelers hielden de benen stil, deden niks en lieten de laatste seconden wegtikken. Na twee minuten stilstaan haalde de arbiter de bal op en schrijft FC Utrecht drie punten bij.