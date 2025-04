Spelers van Feyenoord zeggen hetzelfde over nieuwe regels van trainer Robin van Persie

Robin van Persie heeft tekst en uitleg gegeven bij zijn disciplinaire eisen richting zijn spelers. Op de persconferentie daags voor het Eredivisie-duel met Fortuna Sittard vertelt de trainer van Feyenoord desgevraagd welke regels hij de selectie oplegt en reageert hij op wat de spelers over hem zouden zeggen.

Tijdens het persmoment geeft journalist Mikos Gouka aan dat spelers die hij spreekt allemaal aangeven dat er veel en lange ‘meetings’ zijn, terwijl er ook gezegd wordt dat iedereen lang op de club aanwezig moeten zijn. Bovendien wil Van Persie geen telefoons zien, weet Gouka.

“Dat klopt”, reageert Van Persie direct. “De meeste dagen zijn de spelers niet voor 13.00 uur thuis. Dit zijn ook wel alle regels eigenlijk. Ik wil natuurlijk wel een gezonde balans hebben en wij willen als staf ook niet continu achter hen aanzitten.”

“Ze hebben hun vrijheid, maar uiteindelijk moeten ze wel beseffen dat er geleverd moet worden. We willen gewoon een ‘normale’ werkdag hebben. Op een dag kun je heel veel verbeteren. Ik weet niet hoe hiervoor bij Feyenoord was, maar ik vind dat normaal.”

“Ik heb besprekingen, tussendoor trainingen in de gym, nieuwe besprekingen en soms gaan we daarna weer het veld op als dat nodig is”, legt Van Persie uit. “Dat is de teamcultuur die we met elkaar willen hebben. Iedere dag willen we beter worden en iedere dag willen we ervoor openstaan om stappen te zetten.”

“Het betekent inderdaad dat je langer op de club bent. We moeten ook de cultuur creëren om het niet als straf te zien om 16:00 uur op de club te zijn, maar als kans om beter te worden. Dat probeer ik op een relaxte, maar duidelijke manier weg te zetten.”

“En wat de meetings betreft: die waren zeker in het begin lang. Dat is onderdeel van mijn werkwijze. Het is ook een soort training, en ik besef ook dat je daarin niet té langdradig moet zijn. Ik ben ook speler geweest en als coach ben ik ook op zoek naar de juiste balans. Ik hou het zo kort mogelijk, maar soms is het nodig om veel te bespreken.”

Tot slot gaat Van Persie nog kort in op het gebruik van de mobiele telefoons. “Er zijn ruimtes waar het wel mag. Maar ik vind het bijvoorbeeld niet kunnen richting onze fysiotherapeuten, die keihard werken, niet gepast als ze op hun iPhone gaan zitten terwijl ze behandeld worden.”