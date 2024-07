Speler van Oranje krijgt twijfelachtige eer en maakt meeste overtredingen dit EK

Virgil van Dijk maakte tot dusver de meeste overtredingen op het EK. De aanvoerder van het Nederlands elftal stond voor het gewonnen duel met Turkije op de gedeelde derde plek, maar door twee overtredingen is hij nu alleen aanvoerder van de ranglijst.

Van Dijk werkte in de vijf EK-wedstrijden twaalf keer zijn tegenstander onreglementair naar de grond. Voor een van die overtredingen kreeg de centrumverdediger een gele kaart: dat was in het duel met Turkije.

In de 63ste speelminuut werd de stopper van Oranje op de bon geslingerd door arbiter Clément Turpin, die Van Dijk bestrafte vanwege het hard duwen van Baris Yilmaz. Het was de eerste gele prent voor de Nederlander dit toernooi.

De tweede op de lijst, Robert Andrich, speelde evenveel wedstrijden als Van Dijk en maakte elf overtredingen. De Duits international pakte wel twee gele kaarten. Remo Freuler (Zwitserland), Stefan Posch (Oostenrijk) en Adam Gnezda Cerin (Slovenië) gingen allen tien keer de fout in.

De volgende Nederlander op de disciplinary ranking van de UEFA is Memphis Depay. De aanvaller ging in vijf wedstrijden zeven keer te ver in de poging de bal te veroveren, al werd hij nog niet gestraft met geel.

Ook Denzel Dumfries had zeven overtredingen nodig om zijn tegenstander af te stoppen, terwijl Xavi Simons zes overtredingen beging. Beide spelers kregen al een keer de gele kaart getoond.

De gele kaarten hebben geen gevolgen voor een eventuele finale voor Oranje, want de UEFA heeft na de kwartfinale alle kaarten kwijtgescholden. Mocht een speler van het Nederlands elftal een rode kaart pakken tegen Engeland, dan zou hij in de mogelijke finale natuurlijk wel geschorst zijn.

