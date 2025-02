'Speler van Feyenoord speelt zich in San Siro in de kijker bij Spaanse clubs'

Spaanse clubs zijn dol op Hugo Bueno, zo beweert de Madrileense sportkrant AS. De 22-jarige linksback, die door Feyenoord wordt gehuurd van Wolverhampton Wanderers, staat er door zijn prestaties in de Champions League goed op in zijn geboorteland.

Feyenoord huurt Bueno zonder optie tot koop, waardoor hij na dit seizoen normaal gesproken weer terugkeert naar Engeland. Bij Wolverhampton ligt de linkspoot nog tot de zomer van 2028 vast.

Bueno speelde tot dusver 22 officiële wedstrijden namens Feyenoord, waarin hij vier assists gaf. Opvallend genoeg laat de Spaanse jeugdinternational zich vooral zien in de Champions League.

Zo was Bueno een van de uitblinkers in het uitduel met Benfica (1-3 winst). Afgelopen dinsdag leverde hij in San Siro een panklare voorzet op Julián Carranza, die Feyenoord naar de achtste finales van de Champions League knikte.

Door de goede ontwikkeling van Gijs Smal (27) zat Bueno in de afgelopen periode regelmatig op de bank bij Feyenoord. Toch staat zijn naam volgens de Spaanse berichtgeving op lijstjes van verschillende clubs uit LaLiga.

Daarnaast zouden meerdere grote Europese clubs Bueno volgen. Het Duitse Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde op 8 miljoen euro.

AS verwacht dat Bueno na dit seizoen vertrekt bij Wolverhampton. Mogelijk keert de vleugelverdediger terug naar Spanje, waar hij zich sneller in de kijker kan spelen bij de Spaanse bondscoach.