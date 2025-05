Givairo Read heeft zijn eerste individuele prijs in de wacht gesleept. De rechtsback van Feyenoord is namelijk verkozen tot Johan Cruijff Talent van de Maand. Read presteerde zeer sterk in april en valt daarom in de prijzen.

Read behoorde vorige maand tot de uitblinkers bij Feyenoord, dat in de Eredivisie zegevierde tegen FC Groningen (4-1), AZ (0-1) en PEC Zwolle (4-0). De vleugelverdediger liet samen met zijn collega-verdedigers drie clean sheets noteren. Slechts één keer werd er tegen Feyenoord gescoord.

Uit de statistieken van de Eredivisie blijkt dat Read 27 van de 39 duels (69,2 procent) met zijn tegenstanders won. Tevens had de jonge Feyenoorder negen geslaagde tackles in huis.

Voor de uitverkiezing van Talent van de Maand wordt gebruikt gemaakt van de statistieken van Opta en de stemmen van de voetbalsupporters (KPN Man of the Match). Op 26 mei wordt tijdens de Eredivisie Awards het Talent van het Jaar bekend gemaakt.

Speler van de Maand

Miguel Rodríguez is verkozen tot Eredivisie Speler van de Maand in april. De 21-jarige Spanjaard van FC Utrecht was vooral in topvorm tegen Ajax, dat mede dankzij zijn twee goals met 4-0 werd verslagen.

Daarnaast had Rodríguez een aandeel in het 2-2 gelijkspel tegen Go Ahead Eagles, na een 2-0 achterstand, en de zeges op FC Groningen (3-1) en RKC Waalwijk (0-4). FC Utrecht is inmiddels verzekerd van een Europees ticket.

Rodríguez was in april met vier goals en één assist bij de meeste goals betrokken (vijf). Daarnaast kwamen zes van de 16 schoten op doel en kenden negen dribbels een geslaagde afloop. Tegen Ajax en RKC was de aanvaller Man of the Match.