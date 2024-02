Speeltijd in Ajax 1? Amsterdammers schrijven Rijkhoff in voor Conference League

Ajax heeft Julian Rijkhoff ingeschreven voor de knock-outfase van de Conference League, zo valt te lezen op de website van de UEFA. De negentienjarige spits werd in januari overgenomen van Borussia Dortmund en leek zich vooral op te kunnen gaan maken voor minuten in Jong Ajax, maar is wel opgenomen op de A-lijst van Ajax voor Europees voetbal.

De volledige spelerslijst bestaat uit een zogeheten spelerslijst A en spelerslijst B. Laatstgenoemde lijst is bedoeld voor spelers die afkomstig zijn uit eigen opleiding en al voor een langere tijd onder contract hebben gestaan.

Dat laatste geldt niet voor Rijkhoff, aangezien de aanvaller de afgelopen drie jaar in Dortmund actief was. Om hem alsnog te kunnen gebruiken in de knock-outfase van de Conference League, moest Ajax Rijkhoff inschrijven op de A-lijst en dat hebben de Amsterdammers dan ook gedaan.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Door hun geschiedenis op De Toekomst kunnen spelers als Brian Brobbey, Devyne Rensch en Jorrel Hato worden opgenomen in de B-lijst. Op die manier kan Ajax op de andere lijst ruimte houden voor spelers die niet afkomstig zijn uit de eigen jeugdopleiding, zoals Jordan Henderson. De Engelsman is namelijk ook ingeschreven.

Ajax neemt het in de Conference League op tegen FK Bodø/Glimt uit Noorwegen. De confrontatie in de Johan Cruijff ArenA vindt plaats op 15 februari, terwijl de return een week later op 22 februari wordt gespeeld.

De volledige spelerslijst:

Keepers: Gerónimo Rulli, Jay Gorter, Remko Pasveer, Diant Ramaj, Charlie Setford*, Sten Kremers*, Tom de Graaff*, Tommy Setford*.

Verdedigers: Devyne Rensch*, Anton Gaaei, Jorrel Hato*, Ahmetcan Kaplan, Jakov Medic, Borna Sosa, Gastón Ávila, Josip Sutalo, Olivier Aertssen*, Mateja Milovanovic*, Oualid Agougil*, Rafael Sarfo*, Tristan Gooijer*, Diyae Jermoumi*.

Middenvelders: Jordan Henderson, Kenneth Taylor*, Sivert Mannsverk, Branco van den Boomen, Silvano Vos*, Kian Fitz-Jim*, Benjamin Tahirovic, Kristian Hlynsson*, Mika Godts, Julian Brandes*, Rida Chahid*, Nassef Chourak*.

Aanvallers: Steven Bergwijn, Brian Brobbey*, Chuba Akpom, Carlos Borges, Julian Rijkhoff, Steven Berghuis, Amourricho van Axel Dongen, Ar'Jany Martha*, Jaydon Banel*, Gabriël Misehouy*, David Kalokoh*, Yoram Boerhout*.

*Spelers die op de B-lijst van Ajax staan

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties