Lamine Yamal tekent tot 2031 bij FC Barcelona en bedingt speciale bonus

De toekomst van Lamine Yamal ligt bij FC Barcelona. De kampioen van Spanje maakt dinsdag wereldkundig dat de vleugelaanvaller (17) zijn contract heeft verlengd tot medio 2031. Fabrizio Romano meldde maandag al dat Yamal deze dinsdag zijn handtekening onder de nieuwe deal zou gaan zetten.

Yamal meldde zich dinsdag op de burelen van Barcelona voor de plichtplegingen rondom het nieuwe en langjarige contract. Voorzitter Joan Laporta, vice-voorzitter Rafa Yuste en sportief directeur Deco waren daarbij aanwezig.

Barcelona is in het persbericht op de clubsite lovend over de nog piepjonge Yamal. ''Lamine Yamal is vaak degene die het spel versnelt en dan een doelpunt maakt. Hij deed dat in de meest beslissende momenten en wedstrijden, met een stijlvolle glans in de vier gewonnen Clásico's van dit seizoen en in de duels in de Champions League.''

Jorge Mendes had als zaakwaarnemer een belangrijk aandeel in de zesjarige overeenkomst die nu is gesloten. Er is volgens media in Spanje een speciale bonusregeling afgesproken, mocht Yamal in de toekomst de Ballon d'Or winnen. Om welk bedrag het precies gaat is nog onbekend.

Yamal, die aanvankelijk tot medio 2026 vastlag, wordt naar verluidt één van de grootverdieners in de selectie van Barcelona, daar hij volgens El País vijftien miljoen euro per jaar gaat opstrijken qua salaris. Robert Lewandowski is momenteel de absolute grootverdiener met een geschat jaarinkomen van 33 miljoen euro. Daarnaast is naar verluidt een waanzinnige ontsnappingsclausule afgesproken met Yamal, al is het exacte bedrag niet bekend.

De alom geprezen aanvaller draagt met ingang van komend seizoen het shirt met nummer 10, dat Ansu Fati tot nu toe droeg en jarenlang in bezit was van Lionel Messi. Afgelopen seizoen was Yamal de grote ster bij Barcelona met 18 goals en 25 assists in 55 wedstrijden in alle competities waaraan de Catalanen deelnamen.

Yamal heeft met recht een topseizoen achter de rug. De razendsnelle buitenspeler veroverde met zijn club de landstitel in LaLiga, de Copa del Rey en de Supercopa de España. Helaas voor Yamal was de halve finale van de Champions League het eindstation, na twee ware thrillers tegen Inter.

Barcelona slaagde er eerder in om trainer Hansi Flick (tot 2027) en Raphinha (tot 2028) langer te binden. Er zijn daarnaast plannen om Frenkie de Jong een nieuw contract voor te schotelen, al zijn de onderhandelingen nog niet afgerond.