Sparta Rotterdam-smaakmaker Arno Verschueren is heel dicht bij fraaie stap omhoog in de Eredivisie

FC Twente heeft Arno Verschueren bijna binnen, zo melden RTV Oost en Tubantia. De 27-jarige aanvallende middenvelder, die Sparta Rotterdam zondag nog de overwinning bezorgde op bezoek bij AZ (1-2) door de winnende voor zijn rekening te nemen, heeft nog een contract tot het einde van dit seizoen bij de Kasteelheren. De Rotterdammers moeten hem dus nog deze maand verkopen om iets aan hem te verdienen.

Verschueren is een onbetwiste basisspeler bij Sparta. Het winnende doelpunt bij AZ was toevallig zijn eerste competitietreffer van het seizoen. De Belg was in de twintig competitieduels tot dusver ook goed voor twee assists.

FC Twente is na het vertrek van Youri Regeer naar Ajax op zoek naar een middenvelder en ziet in Verschueren een welkome aanvulling. Tubantia meldt dat de interesse in de Belg losstaat van de belangstelling voor Kristian Hlynsson van Ajax. De Tukkers willen de IJslander nog steeds dolgraag overnemen.

Verschueren was vorig jaar op schot voor Sparta. De rechtspoot maakte negen treffers in 28 wedstrijden en bracht ook drie keer een teamgenoot in stelling. Met een vertrek naar FC Twente komt er een einde aan een driejarig dienstverband bij de Rotterdammers.

De Kasteelheren namen Verschueren begin 2022 op huurbasis over van Lommel SK. Een half jaar later kwam de middenvelder definitief over. Verschueren heeft in Nederland ook een verleden bij NAC Breda, die hij in vier jaar tijd 116 keer vertegenwoordigde. De Belg ruilde de Brabanders medio 2020 in voor Lommel.

FC Twente is deze maand druk bezig op de transfermarkt. Naci Ünüvar kwam transfervrij over van Ajax, terwijl er afscheid werd genomen van Regeer (Ajax, transfer), Carel Eiting (Sparta, huur), Mats Rots (Heracles Almelo, huur) en Issam El Maach (Roda JC, huur).