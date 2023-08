Sparta Rotterdam maakt het onnodig spannend maar wint wel van PEC Zwolle

Zaterdag, 12 augustus 2023 om 22:54 • Jonathan van Haaster

Sparta Rotterdam heeft zijn eerste overwinning van het Eredivisie-seizoen te pakken. De ploeg van trainer Jeroen Rijsdijk was in Zwolle beduidend sterker dan promovendus PEC, al werd het in de slotfase nog spannend: 1-2. De Rotterdammers openden de scoren voor rust via een eigen doelpunt van Sam Kersten. Na de onderbreking maakte Tobias Lauritsen de tweede Rotterdamse treffer. Lennart Thy maakte het duel vijf minuten voor tijd nog spannend, maar genoeg voor een resultaat bleek het niet te zijn.

PEC-trainer Johnny Jansen koos voor een vijfmansverdediging. Nieuweling Lennart Czyborra mocht starten op de linksbackpositie, terwijl de teruggekeerde Thomas Lam samen met Dave van den Berg centraal op het middenveld geposteerd stond. Ferdy Druijf, gehuurd van Rapid Wien, moest voorin voor de Zwolse doelpunten zorgen. Aan de kant van Sparta had Jeroen Rijsdijk geen verrassingen in petto. Koki Saito ontbrak wegens een blessure, waardoor Pelle Clement de linksvoor was. De boomlange Tobias Lauritsen en Arno Verschueren stonden net als vorig seizoen respectievelijk in de spits en op 10.

De eerste serieuze kans van de wedstrijd kwam op naam van Arno Verschueren. Vito van Crooij bracht de middenvelder in stelling, die in het zijnet schoot. Sparta kwam in de dertiende minuut op voorsprong. Saïd Bakari had een fraaie schaar én voorzet in huis, waarna Lauritsen binnen leek te tikken. Het was echter niet de Noor die voor het laatste zetje zorgde, maar PEC-verdediger Kersten: 0-1. PEC liet zich zien via Davy van den Berg, wiens schot net naast het Sparta-doel belandde. Enkele minuten later was ook Thomas Lam dichtbij. De Fin kopte uit een hoekschop naast. Bakari speelde in blessuretijd andermaal een belangrijke rol. De Comorees international haalde een afstandsschot voor de lijn weg.

Vlak na rust kregen Verschueren (schot geblokt) en Clement (redding Jasper Schendelaar) kansen om het duel in het slot te gooien. Dat lukte de ploeg van Rijsdijk echter niet en na een uur kreeg PEC een opgelegde kans om de gelijkmaker aan te tekenen. Druijf was weg en hoefde alleen nog maar af te ronden, maar zag Nick Olij redding brengen. Aan de andere kant was het wel raak. Lauritsen mocht vrij doorlopen naar Schendelaar en rondde koelbloedig af: 0-2. Het duel leek gespeeld, maar dat bleek niet het geval. Thy maakte vijf minuten voor tijd uit een klutssituatie de aansluitingstreffer, waarna Kersten middels een afstandsschot nog bijna voor de 2-2 zorgde. Olij liet echter zien in vorm te zijn en pareerde de inzet van de verdediger.