Sparta komt ‘zeldzame fout van Olij’ niet meer te boven en slikt nederlaag

Zondag, 5 november 2023 om 18:36 • Rian Rosendaal • Laatste update: 18:52

Almere City FC heeft zondag nipt weten te winnen van Sparta Rotterdam: 1-2. De thuisclub kwam al vroeg op achterstand na een blunder van Nick Olij, een misser die deels fataal bleek te zijn voor De Kasteelheren. Almere City blijft voor de vijfde keer op rij ongeslagen in de Eredivisie en de promovendus is inmiddels opgeklommen naar de knappe negende plaats.

Joshua Kitolano zorgde voor het eerst gevaar namens Sparta met een afstandsschot, een poging die echter werd gekeerd door Almere-doelman Nordin Bakker. Lang niet daarna waren het juist de bezoekers die de leiding namen in Rotterdam-West. Olij liet een voorzet vanaf links los en Thomas Robinet was er als de kippen bij om van dichtbij binnen te schieten: 0-1.

"De fout van Olij! Een zeldzame fout van Olij, daar wordt van geprofiteerd. Dat overkomt hem toch echt werkelijk nooit", riep verslaggever Leo Oldenburger in de microfoon van ESPN nadat hij de Sparta-keeper een voorzet van Manel Royo heel slecht zag verwerken.

Sparta leek de tegenslag snel te hebben verwerkt en dwong in het restant van de eerste helft de nodige kansen af. Die mogelijkheden waren echter niet besteed aan onder meer Kitolano, Tobias Lauritsen en Camiel Neghli. Almere City hield tot de rust dapper stand op Het Kasteel en koesterde de minieme voorsprong op weg naar de kleedkamer.

De ploeg van trainer Jeroen Rijsdijk liet het er ook na rust niet bij zitten en dwong Almere steeds vaker naar achteren. Het leverde opnieuw de nodige kansen op, maar opnieuw stond het vizier van de Sparta-spelers niet goed afgesteld. Lauritsen kopte net naast en Arno Verschueren zag zijn poging net naast het doel van Bakker verdwijnen, nadat hij de doelman al had omspeeld.

Waar Sparta er alles aan deed om gelijk te maken, daar verdubbelde Almere City de voorsprong. De ingevallen Yoann Cathline had een voorzet op maat richting Kornelius Normann Hansen, die van binnen de zestien binnenkopte: 0-2. Grote vreugde bij de promovendus en de meegereisde fans, terwijl Sparta opnieuw een flinke tegenslag moest incasseren.

Het werd alsnog spannend op Het Kasteel: Kitolano tekende in de 83ste minuut voor de aansluitingstreffer. Enkele minuten later liet hij nog een grote kans onbenut. Lauritsen maakte in de kluts bijna de 2-2, maar het mocht niet zo zijn voor het ongelukkige Sparta. Almere overleefde de vier minuten aan blessuretijd en mag de derde seizoenszege bijschrijven.