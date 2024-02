Mario Been snapt aanvallende keuze niet: â€˜Ik vind het armoedig van Feyenoordâ€™

Mario Been snapt aanvallende keuze niet: ‘Ik vind het armoedig van Feyenoord’

Mario Been heeft zo zijn bedenkingen bij de rechtsbuitenpositie van Bart Nieuwkoop bij Feyenoord. De analist vind het 'armoedig' en denkt dat andere spelers die positie veel beter kunnen invullen. Nieuwkoop scoorde woensdag overigens als vleugelaanvaller in het met 2-0 gewonnen duel met AZ in de kwartfinale van de TOTO KNVB Beker.

"Ik vind het armoedig", oordeelt Been in De Eretribune. "Feyenoord heeft genoeg opties om daar een echte buitenspeler neer te zetten. Alleen zal Arne Slot dusdanig ontevreden zijn over de spelers die daar kunnen spelen, dat hij andere keuzes maakt."

"Hij moet nu noodgedwongen een andere keuze maken. Of hij gaat met Geertruida spelen en Nieuwkoop gaat een plek terug. En dan komt er een echte buitenspeler in de vorm van bijvoorbeeld Minteh. Of hij kiest voor Beelen en dan kan Nieuwkoop gewoon aan de buitenkant blijven staan."

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Met de opmerking over noodgedwongen keuzes doelt Been op het feit dat Gernot Trauner niet fit genoeg is om zondag aan te treden tegen Sparta. Hierdoor krijgt David Hancko sowieso een andere partner in het hart van de Rotterdamse defensie. Slot kan overigens ook niet beschikken over Quinten Timber.

"Maar ik vind Feyenoord in thuiswedstrijden over het algemeen de betere ploeg. Dus daar moet wel een echte rechtsbuiten staan", zet Been zijn mening nog een keer kracht bij. Slot koos een week geleden tegen AZ (0-1 winst) nog voor Calvin Stengs als rechtsbuiten. In de duels daarvoor met FC Twente en PSV viel de keuze overigens ook op Nieuwkoop.

"Feyenoord heeft geen andere nummer 10. Anders zou je Stengs rechtsbuiten kunnen zetten", mengt Kees Kwakman zich in de discussie. "Dan zet ik onze tweede nummer 10, die het zo goed doet, daar neer." Been voegt toe dat Timber die rol zou kunnen vervullen.

"Timber moet natuurlijk niet op 10", verwerpt Kwakman de suggestie van Been direct. "Maar zo hebben ze Europees heel veel gespeeld. Stengs rechtsbuiten en daarachter Timber, Zerrouki en Wieffer", blijft Been achter zijn idee over de ideale invulling staan.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties