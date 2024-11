Spanje wint van Zwitserland in kraker met twee pingels in slotfase

In een Nations League-duel met bijzonder weinig belangen voor beide ploegen heeft Spanje maandagavond afgerekend met Zwitserland. Het elftal van Luis de la Fuente was met 3-2 te sterk. De beslissing viel pas in de blessuretijd.

De regerend Europees kampioen startte mede dankzij de al verzekerde eerste plaats met een aantal namen die nog niet vaak in de basis hadden gestaan.

In de eerste helft was Spanje de betere van de twee ploegen. Na ongeveer een half uur werd er een overtreding gemaakt in het strafschopgebied op aanvoerder Álvaro Morata. Pedri mocht aanleggen vanaf elf meter, maar zag zijn inzet gekeerd worden. De bal kon niet goed weggewerkt worden en uiteindelijk kon Yéremy Pino de tweede rebound binnen schieten.

Na ongeveer een uur te hebben gespeeld, kwamen de bezoekers op gelijke hoogte. Waar Joël Monteiro vlak na rust een kans had gemist, was het dit keer wel raak. De aanvaller van Young Boys speelde met een knappe actie twee man voorbij en liet de ingevallen keeper Robert Sánchez kansloos achter.

Kort hierna kwam Spanje alweer op voorsprong. Bryan Gil strafte slecht uitverdedigen meteen af en schoot door de benen van Mvogo de 2-1 tegen de touwen. Vijf minuten voor tijd mocht Andi Zeqiri namens de Zwitsers, net als Spanje eerder in de wedstrijd, een penalty nemen. Hij bleef rustig en schoot de 2-2 binnen.

Zo leek de wedstrijd in 2-2 te eindigen. Tot de scheidsrechter de bal voor de derde keer op de stip legde. Deze keer was Spanje wel direct trefzeker. Bryan Zaragoza schoot de bal in de linkeronderhoek raak. Zo wonnen de Spanjaarden toch nog met 3-2.

Servië - Denemarken 0-0

De strijd om de tweede plaats. Servië kreeg Denemarken op bezoek en het thuisland had een overwinning nodig om de Denen in te halen. De wedstrijd eindigde, ondanks een paar mogelijkheden voor Dusan Vlahovic en Aleksander Mitrovic, in een doelpuntloos gelijkspel. Hierdoor blijft Denemarken op de tweede plaats staan en is het door naar de volgende ronde.