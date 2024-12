De Spaanse pers is zeer te spreken over de invalbeurt van Frenkie de Jong tegen Mallorca. De Nederlander was belangrijk voor FC Barcelona met een doelpunt en een assist. De Spaanse kranten zien dat De Jong op een andere positie indruk maakt.

Mundo Deportivo schrijft. “Hij gooide de wedstrijd in het slot door te scoren en een assist te geven op Pau Víctor. Frenkie speelde ook op een positie (aanvallende middenvelder, red.) die waarschijnlijk beter bij hem past, in zijn huidige vorm. Op die positie had hij meer vrijheid en bleef hij meer weg van gebieden die meer kracht en intensiteit vereisen.”

De Spaanse krant SPORT ziet ook hoe De Jong uitblonk op een andere positie. “Hoewel hij niet op zijn gebruikelijke positie inviel, voelde De Jong zich op zijn gemak en gaf hij dynamiek aan het team. Een goal en assist zorgden voor de verlossing.”

Aanvoerder Raphinha sprak tegenover Marca na afloop van de wedstrijd mooie woorden over De Jong: "Hij verdient het heel erg. Hij werkt veel en helpt ons op en naast het veld.”

Hij vervolgt: “Hij is een van onze aanvoerders. We hebben een enorme genegenheid voor hem. We zijn allemaal erg blij voor hem."

Trainer Hansie Flick was ook lovend.''Frenkie zette de toon vanaf het moment dat hij het veld betrad. Hij had enorm veel invloed op het elftal. Frenkie is ook als nummer 10 een hele goede speler, zijn bijdrage was groot.''

''Het voelt goed om te scoren en daarmee het team te kunnen helpen'', aldus De Jong zelf. ''Ik moet geduld hebben met alles. We zullen zien hoe alles zich de komende tijd gaat ontwikkelen, maar ik blijf gewoon keihard werken.''