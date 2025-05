Spaanse media hebben dezelfde mening over Frenkie de Jong na verloren halve finale met FC Barcelona

Frenkie de Jong speelde dinsdagavond 120 minuten mee in de return van de halve finale van de Champions League. De Nederlander kon uitschakeling echter niet voorkomen. Desondanks zijn Spaanse media complimenteus over zijn optreden.

Een aantal minuten was Barcelona verwijderd van het bereiken van de finale van de Champions League, totdat Francesco Acerbi een verlenging afdwong. Daarin trok Inter aan het langste eind: 4-3. De Jong speelde echter een uitstekende wedstrijd, zo concludeert de Spaanse pers.

“De Nederlander is op een heel hoog niveau na een wat aarzelende start van het seizoen”, zo begint Marca, dat De Jong beoordeelt met een 7,5. “Hij is de afgelopen maanden een zeer belangrijke speler geworden voor Hansi Flick.”

“De middenvelder bood zich voortdurend aan en was bovendien zeer geconcentreerd in de verdediging. Hij hield zijn hoge niveau de gehele wedstrijd vast, al oogde hij wel vermoeid in de verlenging. Deze De Jong heeft niks te maken met die op het begin van het seizoen.”

Sport is eveneens tevreden over de spelverdeler en beoordeelt zijn optreden met een 7. “Frenkie ging van het uitvoeren van de verdedigende taken naar het zijn van de drijvende kracht bij hun comeback. Hij trok het spel naar zich toe met zijn inzicht en visie.”

Mundo Deportivo zag hoe de rol van De Jong na de 2-3 veranderde, waardoor Barcelona nog tegen een late gelijkmaker opliep. “Onderbroken”, zo omschrijft de krant zijn optreden in één woord. “Hij kon de hele wedstrijd prima aan, maar bij een stand van 2-3 werd duidelijk gemist dat hij hiërarchie toonde.”

Ook Diario AS is lovend over De Jong. “Goede wedstrijd van de Nederlander, die heel scherp was op de omschakeling van de Italiaanse kampioen. Hij kon nog wat meer passes tussen de linies geven, maar zijn prestatie was prijzenswaardig.”