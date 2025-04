Spaanse kranten pakken één speler van Real Madrid hard aan na zeperd in Champions League

Voor Real Madrid is de kwartfinale in de Champions League dit seizoen het eindstation. De ploeg van Carlo Ancelotti kwam er niet aan te pas tegen Arsenal en verloor met 3-0 en 1-2. De Spaanse kranten zijn niet mild voor De Koninklijke na het echec op het hoogste Europese podium.

Volgens Marca heeft Real Madrid volledig gefaald. ''De Remontada bleef beperkt tot vier video's op social media. Waanzinnige comebacks worden altijd geleverd door geweldige teams, wat Real dit seizoen niet is. Er zit al het hele seizoen geen voetbal in de ploeg. Het einde van een cyclus is in aantocht, Carlo Ancelotti gaf al te kennen dat dit weleens zijn laatste Champions League-wedstrijd zou kunnen zijn.''

De Spaanse sportkrant denkt dat Ancelotti zijn langste tijd heeft gehad in Madrid. ''Heeft deze uitschakeling gevolgen voor hem? Absoluut. Er is nog niets zeker, maar de bekerfinale tegen FC Barcelona van volgende week zal een hoop duidelijk maken voor de toekomst. Vooral ook omdat veel fans hem niet meer steunen. Sommigen gingen depressief naar huis.''

AS rept over een 'gigantische mislukking' en richt de pijlen op Kylian Mbappé. ''Zowel in Londen als in Madrid was er geen enkele sprake van een nachtmerrie-aanval. Mbappé en ook Vinícius Júnior, Rodrygo en Jude Bellingham schoten slechts één keer vaker dan Declan Rice op doel. Mbappé zou het verschil moeten maken, maar scoorde niet in de achtste- en kwartfinale.''

Ook Relevo kraakt enkele kritische noten over Mbappé. ''Een opnieuw tegenvallende avond voor Mbappé eindigt met een enkelblessure en gefluit vanuit het Santiago Bernabéu. Real Madrid had tegen Arsenal de hoop gevestigd op Mbappé. Hij liet echter weinig zien en de fans beginnen het zat te worden. De Fransman speelde slecht en kan niet voldoen aan de hooggespannen verwachtingen.''

Sport is eveneens niet mild voor de vorig jaar aangetrokken aanvaller. ''De harde waarheid is dat Real Madrid, dat vorig seizoen de Champions League won, sinds de komst van Mbappé niet als team functioneert. Het is een team zonder ziel dat steeds slechter gaat spelen. Daarnaast zijn de spelers het zat dat Ancelotti betuttelend optreedt tegen de grillige Vinícius Júnior en de luie Mbappé.''

Volgens de verslaggever van Mundo Deportivo is het een triest einde voor Real Madrid in Europees verband. ''En tot overmaat van ramp viel Mbappé geblesseerd uit. Zijn eerste seizoen in Madrid is een grote flop geworden.''