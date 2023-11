Spaans OM eist 9 jaar cel én schadevergoeding tegen Dani Alves voor verkrachting

Donderdag, 23 november 2023 om 17:55 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 18:08

Het Spaanse openbaar ministerie eist een gevangenisstraf van negen jaar én een schadevergoeding van 150.000 euro tegen Dani Alves. Dat heeft er alles mee te maken dat de veertigjarige Braziliaan ervan wordt verdacht aan het einde van vorig jaar een 23-jarige vrouw te hebben verkracht in een nachtclub in Barcelona.

In januari werd Alves vervolgens gearresteerd door de politie. Hij zou de vrouw ongevraagd op het toilet onder haar ondergoed hebben betast. Aanvankelijk sprak hij het tegen, maar de rechtsback wijzigde later meerdere keren zijn verklaring.

In februari bekende hij volgens Marca uiteindelijk een 23-jarige vrouw te hebben gepenetreerd in de nachtclub. Alle voorgaande verklaringen waren volgens de sportkrant om ontrouw te verbergen in het huwelijk met zijn vrouw Joana Sanz.

In de maanden daarna kwamen er verschillende verhalen naar buiten over Alves in de gevangenis, terwijl hij in afwachting was van de straf die tegen hem geëist werd. Zo zou hij ‘compleet verwoest en heel angstig’ zijn toen Sanz in maart bekendmaakte van hem te willen scheiden. Daarnaast zou hij in hongerstaking zijn geweest.

Ook zou de 126-voudig international in de gevangenis in Barcelona volgens het Catalaanse ElCaso een handeltje in door hem gesigneerde wedstrijdshirts hebben opgezet, waar in ieder geval één van zijn mede-gedetineerden van profiteerde. Volgens de verhalen liet Alves regelmatig Barcelona-shirts van medegevangenen bezorgen, om deze vervolgens weer gesigneerd mee te geven aan zijn 'handlanger'. Die bracht de shirts dan weer terug bij hun rechtmatige eigenaar, tegen een commissie van bijvoorbeeld een pakje sigaretten.

Dit voorjaar werd bovendien een vervroegd vrijlatingsverzoek afgewezen, vanwege een hoog vluchtrisico. Nu lijkt het er dus op dat Alves sowieso voorlopig niet meer op vrije voeten komt.

FC Barcelona

Alves speelde jarenlang voor FC Barcelona, en kwam in Europa daarnaast uit voor Sevilla, Juventus en Paris Saint-Germain. In de zomer van 2022 vertrok hij naar het Mexicaanse UNAM Pumas. Bij die club stond hij op het moment van zijn arrestatie ook nog onder contract, maar de club besloot meteen daarna zijn contract te verscheuren.