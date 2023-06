Spaans meisje confronteert Karim Benzema tijdens prijsuitreiking: ‘Blijf je?’

Donderdag, 1 juni 2023 om 19:13 • Mart van Mourik

Karim Benzema ontkent dat hij Real Madrid gaat verlaten. Donderdagavond wordt de spits van de Koninklijke tijdens de uitreiking van de Marca Leyenda-prijs gevraagd naar zijn toekomst, die volgens Benzema zelf ‘gewoon’ in Madrid ligt. “Het internet spreekt over mijn vertrek, maar het internet is niet de realiteit”, aldus de 35-jarige aanvalsleider.

Benzema heeft donderdagavond een individuele onderscheiding toegekend gekregen van de meest gelezen sportkrant van Spanje, Marca. De Marca Leyenda-prijs werd in 1997 voor het eerst vergeven en onder meer Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Johan Cruijff, Michael Jordan en Muhammad Ali gingen eerder met het eremetaal aan de haal. Na de uitreiking van de prijs, die hij krijgt omdat hij tot de beste profs uit de sportgeschiedenis wordt gerekend, wordt er ruimte geboden aan enkele kinderen om vragen te stellen. Het meisje Clara twijfelt geen moment en grijpt de kans om Benzema te vragen naar zijn toekomst.

“Blijf je bij Real Madrid?”, vraagt Clara zich af. “Of ik bij Real Madrid blijf? Op dit moment ben ik hier. Ik geniet nog steeds ieder moment, ik train goed en komende zaterdag (zondag, tegen Athletic Club, red.) hebben we nog een wedstrijd.” De presentator van de krant haakt vervolgens in op de vraag en en hoopt meer informatie bij de spits los te weken over zijn toekomst. “De geruchten? Waarom zou ik over de toekomst praten als ik bij Real Madrid ben? Het internet spreekt over mijn toekomst, maar de internet is niet de realiteit”, aldus Benzema, die vervolgens een luid applaus krijgt vanuit de perszaal.

Eerder op de donderdag meldde onder meer transfermarktexpert Gianluca Di Marzio dat verwacht wordt dat Benzema donderdagavond tijdens een persconferentie zijn afscheid bij Real Madrid gaat aankondigen. Benzema had een aflopend contract in Madrid, waardoor de speculaties over zijn toekomst al enige tijd gaande waren. Een transfer naar Al-Ittihad zou in het verschiet liggen, maar de Fransman lijkt nu korte metten te maken met de geruchten.