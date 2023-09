Solskjaer onthult: Manchester United greep naast maar liefst vijf topspelers

Woensdag, 20 september 2023 om 12:14 • Rian Rosendaal

Manchester United greep in het recente verleden naast vijf grote namen, zo onthult voormalig manager Ole Gunnar Solskjaer woensdag in een uitgebreid interview met The Athletic. De Noorse coach had onder meer Jude Bellingham, Erling Braut Haaland en Harry Kane op zijn lijstje staan, maar geen enkele grote naam koos uiteindelijk voor een transfer richting the Red Devils.

"We zaten achter Erling Haaland aan, nog voor hij zijn debuut maakte bij Red Bull Salzburg. En Declan Rice, die destijds nog niet zo duur was als afgelopen zomer (Arsenal nam hem voor ruim 100 miljoen euro over van West Ham United, red.). We spraken intern ook over Moisés Caicedo, al was hij nog niet klaar voor het grote werk. Bij een club als Brighton & Hove Albion krijgen aankopen soms anderhalf jaar de tijd om zich aan te passen, maar die luxe is er natuurlijk niet bij Manchester United." Caicedo koos afgelopen zomer voor de overstap naar Chelsea, dat 116 miljoen euro voor hem neerlegde, een bedrag dat door bonussen nog eens met 17 miljoen euro kan oplopen.

Solskjaer zette tevens in op de komst van Bellingham. "Voor hem wilden we heel ver gaan, want dat is echt een typische Manchester United-speler. Maar ik respecteerde het dat hij voor Borussia Dortmund koos. En over het aantrekken van Harry Kane hoefde ik geen seconde na te denken. Ik begreep ook dat hij graag naar Manchester United wilde komen. Maar door de gevolgen van het coronavirus had de club niet de financiële mogelijkheden om hem aan te trekken." Bayern München had die mogelijkheden wel en legde onlangs circa 100 miljoen euro neer voor de Engelse spits.

Sancho en Ronaldo

De in november 2021 bij Manchester United ontslagen Solskjaer vindt het jammer dat de door hem naar de club gehaalde Jadon Sancho op een zijspoor is beland. "Ik wilde hem inderdaad heel graag hebben, maar helaas is het allemaal anders gelopen dan gehoopt. Het is een uitzonderlijke getalenteerde speler die zijn plafond nog lang niet heeft bereikt.Ik hoop echt dat hij nog steeds zal uitgroeien tot een absolute topspeler. Het probleem is alleen dat Jadon het liefst vanaf links speelt, waar Marcus Rashford doorgaans speelt", verwijst Solskjaer naar de meestal vanaf de linkerkant opererende Engelsman.

Solskjaer slaagde er kort voor zijn ontslag op Old Trafford in om Cristiano Ronaldo terug te halen naar Manchester United, tot grote vreugde van veel supporters. "De verleiding om Ronaldo aan te trekken was te groot", aldus de oud-aanvaller van de Engelse grootmacht. "Ik voelde dat we hem per se moesten terughalen, al liep het uiteindelijk niet goed af. Zijn comeback gaf een magisch gevoel bij de fans en Old Trafford trilde op zijn grondvesten." Het contract van Ronaldo werd in november 2022 met wederzijds goedvinden ontbonden nadat de Portugees in een vernietigend interview met Piers Morgan onder meer forse kritiek uitte op manager Erik ten Hag.