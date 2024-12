Snel vertrek in de maak bij PSV: 'Langer verblijf lijkt er niet in te zitten'

Wat Peter Bosz betreft ondergaat de selectie van PSV komende winterse transferperiode weinig mutaties. Naast het vertrek en vervangen van Hirving Lozano zal dus vermoedelijk een rustige januari volgen, zo schrijft het Eindhovens Dagblad, al volgt er mogelijk een uitgaande transfer achterin.

Zoals bekend trekt Lozano deze winter de deur van het Philips Stadion voor de tweede keer achter zich dicht. De Mexicaanse aanvaller koesterde al langer de wens dichter bij huis te gaan voetballen en sluit komende maand aan bij de nieuw opgerichte MLS-ploeg San Diego FC, dat in 2025 zijn eerste wedstrijden gaat spelen.

Wie Lozano's opvolger wordt, is ook niet langer een geheim. PSV bereikte reeds een akkoord met Esmir Bajraktarevic en diens werkgever New England Revolution over een winterse transfer van de negentienjarige rechtsbuiten.

Daarmee is de landskampioen mogelijk nog niet helemaal klaar op de transfermarkt, al hoopt Bosz verder op weinig vertrekkende of nieuwe gezichten. Eén speler wiens toekomst in Eindhoven niet gegarandeerd is, is Fredrik Oppegård.

De Noorse linksback verscheen dit seizoen, met name door de vele blessures waar PSV achterin mee te kampen had, in de nodige wedstrijden aan de aftrap. Inmiddels is hij voorbijgestreefd door Matteo Dams en Mauro Júnior, terwijl Sergiño Dest op de weg terug is van een maandenlange afwezigheid.

Oppegårds perspectief is daardoor aanzienlijk afgenomen. "Een transfer naar een andere club zou dan ook geen onlogische zet zijn", verzekert het Eindhovens Dagblad.

"Als er de komende transferperiode een goede aanbieding voor de Noor zou komen, is PSV bereid om daar goed naar te kijken en mogelijk mee te denken." Mocht de verdediger in januari toch blijven, volgt in de zomer vermoedelijk alsnog een afscheid. "Oppegård verlengde een paar jaar geleden zijn contract tot medio 2025. Een langer verblijf lijkt er nu niet in te zitten."