Sneijder windt zich op: ‘Die spits zou zelfs tijdens de rust geen goal maken...’

Maandag, 13 november 2023 om 21:46 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:55

Wesley Sneijder vindt het pijnlijk om te zien hoe het FC Utrecht dit seizoen vergaat. De geboren Utrechter vindt dat Isac Lidberg zwaar tekort komt om in de punt van de aanval te staan bij de Domstedelingen. "Die spits... zelfs als je hem in de rust het veld opstuurt maakt hij geen goal", verzucht Sneijder in Veronica Offside.

Utrecht raakte afgelopen zomer veel doelpunten kwijt op het moment dat Anastasios Douvikas aan Celta de Vigo werd verkocht. De club haalde Lidberg bij Go Ahead Eagles op als vervanger, maar de Zweedse aanvaller staat na tien Eredivisie-duels op nul doelpunten.

Sneijder schrijft Lidberg af. "De supporters hoeven ook niet te gaan staan als hij aan de bal komt, want die bal gaat er niet in. Dan ga je toch iets veranderen?", vraagt de recordinternational van Oranje zich af.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Utrecht bungelt in de onderste regionen van de Eredivisie en pakte zondag ternauwernood een punt tegen Excelsior. "Utrecht liep bijna de polonaise toen ze nog 2-2 maakten na een 0-2 achterstand...", aldus Sneijder, die zich daaraan gestoord heeft.

"Dan ben je zo'n mooie club, met bepaalde ambities, twee jaar geleden is er nog uitgesproken dat je de top drie wil aanvechten, en dan sta je nu zestiende, en ben je een soort van blij als je thuis 2-2 speelt tegen Excelsior... Wat is er dan aan de hand?"

Utrecht nam al afscheid van hoofdcoach Michael Silberbauer, maar ook zijn vervanger Ron Jans heeft het moeilijk in de Domstad. "Ik zag zelfs Ron Jans over het veld lopen met een big smile. Misschien is dat omdat hij jongens een beetje vertrouwen wil geven, maar... Er zal echt wat moeten veranderen, want dit gaat niet werken zo."

Het gaat Sneijder aan het hart. "Ik kan me er best wel over opwinden. Utrecht is mijn stad, zeker. Ik heb ook een zwak voor bepaalde mensen die daar zitten. Ik vind het verschrikkelijk wat er gebeurt. Het gaat niet alleen veranderen met twee, drie nieuwe spelers."