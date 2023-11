Sneijder: ‘Het is totaal uit zijn verband gerukt. Ik weet wel hoe dat komt...’

Maandag, 27 november 2023 om 21:25 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:29

Wesley Sneijder is en wordt géén hoofdtrainer van amateurclub DHSC, zo benadrukt de Oranje-recordinternational maandagavond in Veronica Offside. Sneijder rekent het de media aan dat het verhaal uit zijn verband werd gerukt. "Eén: het mag niet, want ik heb mijn trainerspapieren niet, en twee: het is niet iets wat ik ambieer", zegt Sneijder duidelijk.

Sneijder heeft bij zijn amateurclub DHSC veel zeggenschap. De oud-middenvelder was er mede voor verantwoordelijk dat hoofdcoach Mark Verkuyl werd ontslagen vanwege de tegenvallende resultaten. "We stonden een na laatste en willen niet degraderen. Dan moet je iets veranderen." Jeffrey Sneijder, de broer van Wesley, is aangesteld als interim-coach.

Zaterdag zat ook Wesley Sneijder in de dug-out bij DHSC bij de wedstrijd tegen Huizen (0-1 winst). "Het zit zo: de trainer was gesneuveld. Mijn broer schoof automatisch door van assistent-trainer naar hoofdtrainer. Dat mag voor een bepaalde tijd (zes weken, red.). Ik heb hem daarin ondersteund. Het was puur en alleen om ondersteunend te zijn aan mijn broer."

Wilfred Genee wil weten of Sneijder vaker bij zijn broer zal aanschuiven in de dug-out. "Of het eenmalig is, dat weet ik niet", reageert de oud-Ajacied.

"Voor nu wel, zaterdag ben ik er in elk geval niet, dan ben ik bezig met die balletjes." Sneijder doelt op de EK-loting, die hij mede zal verrichten in het Duitse Hamburg. De week daarna zou Sneijder opnieuw op de bank kunnen zitten bij DHSC. "Jazeker."

Het Algemeen Dagblad pakte afgelopen vrijdag uit met het nieuws dat Sneijder hoofdcoach van DHSC zou worden. Het bericht werd al snel ontkend vanuit de vierdedivisionist.

"Dat is weer totaal uit zijn verband gerukt", aldus Sneijder. "Ik roep donderdag iets voor die spelersgroep. Dan weet je hoe het gaat... Er is altijd wel iemand uit die groep die praat met de plaatselijke krant. Het verhaal wordt aangedikt en er wordt opeens geschreven dat ik hoofdtrainer ben bij DHSC. "