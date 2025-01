Sneijder ergert zich en pakt Farioli direct na interview hard aan: 'Dat had hij moeten zeggen'

Wesley Sneijder ergert zich voorafgaand aan Ajax - Galatasaray aan Francesco Farioli. Volgens de analist van Ziggo Sport is de trainer van Ajax veel te coulant voor zijn spelers na de beschamende 1-0 nederlaag tegen RFS uit Letland, vorige week donderdag in de Europa League.

Farioli wilde zijn spelers niet publiekelijk afvallen en wees verslaggever Noa Vahle erop dat Ajax tegen RFS de nodige kansen had afgedwongen en niet eens zo slecht had gespeeld. Die woorden vallen bijzonder slecht bij Sneijder, die donderdagavond aanwezig is in de Johan Cruijff ArenA.

''Wat hij nou vooral niet had moeten zeggen, is dit. Hij had moeten zeggen van: 'Luister, we hebben verschrikkelijk slecht gespeeld vorige week'. Maar vanavond is een heel andere wedstrijd'', reageert Sneijder met verbazing op het interview van Farioli.

''Dat is het mooie van voetbal: je kan je vanavond weer revancheren'', weet Sneijder als geen ander hoe veranderlijk alles is in de voetbalwereld. ''Het kan een fantastische avond worden voor het Nederlandse voetbal, voor Ajax en iedereen die hier zit. Dat had hij moeten zeggen.''

''Maar steeds weer het zoeken naar 'het was toch wel goed, want we hebben kansen gecreëerd'. Nee, het was helemaal niet goed. Punt. Het was bar en bar slecht'', hecht de voormalig middenvelder van Ajax totaal geen waarde aan de woorden van Farioli over de 1-0 nederlaag tegen RFS.

Verslaggever Hélène Hendriks refereert vervolgens aan het feit dat Ajax slechts één keer scoorde in de laatste drie Europese duels. ''Dat is veel te weinig'', vult Sneijder direct aan. ''En gewoon zeggen dat het verleden tijd is. Maar Farioli wil het allemaal een beetje verdoezelen. Hij wil het mooier brengen dan het is.''

''Daar moeten ze mee kappen en misschien eens wat harder worden naar elkaar toe. Alleen dan kun je stappen gaan maken met elkaar'', zo geeft Sneijder tot slot mee aan Farioli en de spelersgroep van Ajax.