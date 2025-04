Kenneth Perez weet wie de nieuwe keeper van PSV moet worden: 'Natuurlijk hij'

Met het aanstaande vertrek van Walter Benítez is er bij PSV een vacant plekje onder de lat voor komend seizoen. Bij het ESPN-programma Voetbalpraat wordt maandagavond gefantaseerd over wie dat gat moet vullen.

In een analyse van de keeperssituatie wist het Eindhovens Dagblad onlangs te verzekeren dat PSV op zoek is naar een ‘kanon met internationale ervaring’. Er zouden dan ook vooral buitenlandse keepers op de radar van Earnest Stewart staan.

Bij Voetbalpraat zoeken de analisten het dichter bij huis. Presentator Sinclair Bischop vraagt of Nick Olij (29, Sparta) een geschikte kandidaat is.

Kenneth Perez twijfelt daar ten zeerste aan. “Nee, je moet iemand zoeken die echt aannemelijk beter is dan Benítez en zeker beter is dan Joël Drommel. Is Olij dat?”

Wat de Deense opiniemaker betreft is Mark Flekken (31, Brentford) een veiligere optie. “Dat zou natuurlijk wel een goede transfer zijn.”

“Marco Bizot is ook goed”, voegt Willem Vissers toe, “maar hij is wel een dagje ouder.” De sluitpost van Stade Brest blies in maart 34 kaarsjes uit.

Of Flekken haalbaar is voor PSV, valt te betwisten. De Nederlander die nooit in Nederland speelde werd onlangs nadrukkelijk in verband gebracht met regerend Duits landskampioen Bayer Leverkusen.