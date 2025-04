Van Basten: 'Hij oogt te zwaar, maar het is een hele goede speler!'

Marco van Basten heeft genoten van Ismael Saibari. De oud-spits zag de middenvelder van PSV met twee goals en een assist uitblinken tegen Almere City FC. "Ik vind die Saibari wel een bepalende speler", aldus Van Basten bij Rondo op Ziggo Sport.

Saibari is voor PSV enorm belangrijk, stelt Van Basten. "Als hij in vorm is, gaat het allemaal een stuk makkelijker. Als hij niet in vorm is, dan valt er wel wat weg."

"Het is een jongen die je op zijn flikker moet zitten", aldus Van Basten. "Hij oogt altijd een beetje niet-afgetraind, maar hij kan wel voetballen."

Overigens krijgt Saibari al jaren kritiek over vermeend overgewicht. Ex-PSV-trainer Ruud van Nistelrooij stelde in 2023 dat Saibari 'gewoon stevig gebouwd is'. "Hij heeft een vetpercentage van acht procent", zei Van Nistelrooij destijds tegenover ESPN. "Ik ben daar heel scherp op. Jongens die niet fit zijn, die doen niet eens mee."

"Saibari had natuurlijk wel wat problemen met op tijd zijn", aldus Rondo-presentator Wytse van der Goot. Saibari werd door zijn trainer Peter Bosz in het hotel achtergelaten voor de Champions League-uitwedstrijd tegen Arsenal, nadat de middenvelder voor de zoveelste keer te laat was gekomen. "Niet voor de eerste keer, ook niet voor de vijfde keer", zei Bosz toen.

"Daar zal PSV scherp op moeten zijn, want het is wel een belangrijke jongen", besluit Van Basten.