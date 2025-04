Wim Kieft snapt niets van uiterlijk Ajax-speler: 'Waarom doet hij dat? Hij is toch geen 19?'

Wim Kieft vindt dat Wout Weghorst zondag goed inviel, tijdens Ajax - Willem II (1-2). Toch is de oud-voetballer ook kritisch op de spits, en dat heeft alles te maken met zijn haarband.

Ajax had het zondagmiddag behoorlijk lastig in Tilburg. Via Emilio Kehrer kwam Willem II voor rust zelfs op een 1-0 voorsprong, maar in de tweede helft keerde Ajax het om.

Weghorst, die een haarband droeg en na een uur spelen in het veld kwam voor Brian Brobbey, speelde daarbij een belangrijke rol. Hij verzorgde de voorassist op de 1-1 van Oliver Edvardsen en tekende zelf voor de 1-2.

“Ik moet je eerlijk zeggen: Wout Weghorst viel heel goed in”, begint Kieft in de podcast KieftJansenEgmondGijp. “Dat doet hij niet altijd, maar nu had hij een goede voorassist en hij maakte die goal.”

“Maar ik ga toch kritisch zijn… Dat haarbandje. Wout heeft toch heel kort haar? Waarom zo’n haarbandje dan? Hij is toch geen negentien ofzo?”

René van der Gijp snapt de opmerking van Kieft wel. “Als Cavani een haarband indoet, snap je dat. Die heeft haar. Maar Jan van Halst zit toch ook niet met een haarband op tv?”, aldus Van der Gijp lachend.

Volgens Michel van Egmond is het een beetje vergelijkbaar met de situatie bij het Nederlands elftal ooit. “Die spelers van het Nederlands elftal lieten altijd die kapper komen, en die waren ook allemaal kaal. Dat is een beetje hetzelfde”, aldus Van Egmond.