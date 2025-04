Real Madrid krijgt toestemming voor 'speciale truc' tegen Arsenal

De UEFA heeft Real Madrid vlak voor de returnwedstrijd in de kwartfinales van de Champions League tegen Arsenal toestemming gegeven voor een opvallend verzoek. De Spaanse grootmacht, die woensdagavond vol inzet op een remontada tegen de Gunners, hoopt op die manier extra thuisvoordeel te hebben.

Real Madrid moet in eigen huis een haast onmogelijke 3-0 achterstand goedmaken na een pijnlijke nederlaag in Londen. Bij die wedstrijd was Declan Rice de grote man met twee magistrale vrije trappen, waarna Mikel Merino de eindstand op 3-0 bepaalde. Om überhaupt kans te maken op een plek in de halve finale, hebben de Madrilenen volgens kenners een vroege treffer nodig om de remontada in gang te zetten.

Daarbij krijgt de ploeg van Carlo Ancelotti nu een extra steuntje in de rug. De UEFA en Real Madrid bevestigen aan SPORTbible dat de club toestemming heeft gekregen om het schuifdak van het Bernabéu te sluiten. In LaLiga mag Real daar zelf over beslissen, maar in de Champions League is goedkeuring van de UEFA vereist – en die moet voorafgaand aan de wedstrijd worden gegeven.

Real Madrid moet ruim voor de wedstrijd een besluit nemen over het wel of niet openen van het dak. Tijdens of in de rust mag de stand van het dak niet worden aangepast. Het sluiten van het dak kan volgens Ancelotti een cruciale rol spelen. “Akoestisch is het heel anders, er is veel meer geluid, een veel betere sfeer. Dat kan het team extra motiveren”, aldus de Italiaanse trainer eerder.

Het vernieuwde Bernabéu – een project dat Real naar verluidt ruim 1,75 miljard euro kostte – is sinds dit seizoen uitgerust met een uitschuifbaar dak. Die innovatie zorgt ervoor dat het stadion veranderd kan worden in een soort ‘heksenketel’, waarbij het geluid van de fans volledig wordt opgesloten. Dat zou het Arsenal extra lastig kunnen maken.

Real Madrid zal het in de return moeten stellen zonder middenvelder Eduardo Camavinga, die in de heenwedstrijd een rode kaart kreeg. Wel keren Jude Bellingham en Vinícius Júnior terug in de basiself, nadat de sterspelers op de bank begonnen tegen Álaves (0-1 winst).

Bellingham kwam eerder deze week nog in het nieuws vanwege een vermeende aanvaring op de training met ploeggenoot Antonio Rüdiger. De Engelsman heeft zich daar niet publiekelijk over uitgelaten, maar wendde zich op sociale media tot de fans met een duidelijke boodschap: “Geloof! Tot woensdag, Madridistas.”