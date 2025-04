Niemand bij FC Barcelona is onaantastbaar: 'Sterspeler mag voor 85 miljoen vertrekken'

In 2025 gaat het FC Barcelona aardig voor de wind. De manschappen van Hansi Flick verloren nog geen wedstrijd en doen mee om drie prijzen. Eén zaak die men in Catalonië nog niet voor elkaar heeft, is de financiële huishouding.

In dat licht is ogenschijnlijk niemand bij Barça onaantastbaar. Een megaverkoop van een sleutelspeler kan de club een financiële riem geven om mee te roeien.

Dat geldt dus ook voor Raphinha, die dit seizoen met afstand de beste versie van zichzelf laat zien. De Braziliaanse aanvaller wordt zelfs genoemd als kandidaat voor de Ballon d’Or.

Raphinha produceerde dit seizoen al 28 doelpunten en 22 assists in 46 wedstrijden. Met twaalf treffers is hij bovendien topscorer in de Champions League.

Desalniettemin staat Barcelona naar verluidt open voor een vertrek van de van Leeds United overgenomen buitenspeler. Voor het juiste bedrag, wel te verstaan.

Volgens Catalunya Radio doet de LaLiga-koploper voor een bedrag van tachtig tot negentig miljoen euro een strik om de 28-jarige Raphinha. Zelf blijft de technicus liever in Catalonië, aldus de lokale radiozender.

Raphinha beschikt bij Barça over een tot de zomer van 2027 lopend contract. Tegen de tijd dat deze verbintenis afloopt, is hij dertig jaar oud.