‘Smeerolie’ van Slot was nooit het grootste talent: ‘Hij scoorde altijd een 7'

Donderdag, 18 mei 2023 om 09:36 • Tom Rofekamp • Laatste update: 09:44

Richard Grootscholten kijkt met trots naar de ontwikkeling die Lutsharel Geertruida doormaakt. De voormalig hoofd jeugdopleiding van Feyenoord zag de kersverse landskampioen als twaalfjarige nog omturnen van aanvaller tot verdediger. Paradepaardje van Varkenoord was Geertruida echter nooit, zo herinnert Grootscholten zich. "Hij scoorde eigenllijk altijd een 7."

Geertruida is dit seizoen een van de sterkhouders bij Feyenoord en die titel verdiende hij vanaf meerdere posities. Afwisselend werd de ras-Rotterdammer door Arne Slot als rechtsback en als centrumverdediger gebruikt. Geertruida kwam echter binnen bij Feyenoord op een andere positie, zo blikt Grootscholten terug. "Hij zag zichzelf als aanvaller. En bovendien: dat deed Lutsharel ook ontzettend goed", aldus Grootscholten in Voetbal International.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Toen Geertruida eenmaal omgeturnd werd, evolueerde zijn aanvallersverleden tot wapen. "Als het met nog tien minuten te spelen 0-0 stond, stuurde de trainer hem alsnog mee naar voren. Niet zelden maakte hij er twee of drie. Hij was fysiek, kopsterk en voor de duivel niet bang. Maar de volgende wedstrijd begon hij weer gewoon centraal achterin." Toch gold Geertruida niet als een van de grootste talenten. "Hij scoorde altijd een 7. Niet extreem goed, maar zeker ook niet slecht."

Wel had Geertruida volgens Grootscholten íéts speciaals. "Hij was altijd bereid hard te werken, fysiek in orde én hij was op meerdere posities inzetbaar. En héél stabiel. Met zeventien jaar was hij al een echte prof. Dat kunnen er op die leeftijd maar weinig zeggen. Hij deed me denken aan Denzel Dumfries. Op hem was genoeg aan te merken, te verbeteren. Daar werkte hij dan vervolgens ook aan. En altijd met een lach. Net als Lutsharel. Die kon met iedereen opschieten."

Geertruida, die door Voetbal International de 'smeerolie' van Feyenoord wordt geëtiketteerd, beleeft dit seizoen het hoogtepunt uit zijn carrière. De 22-jarige mandekker is onbetwiste basisspeler onder Slot en verdiende afgelopen maart zelfs zijn Oranje-debuut. De teller staat voor Geertruida in 2022/23 op 39 duels, drie doelpunten en drie assists. Nog belangrijker: Feyenoord is na FC Twente dit seizoen de minst gepasseerde ploeg in de Eredivisie.