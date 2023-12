‘Slot wil Feyenoord op twee posities versterken en gaat in gesprek met directie’

Arne Slot hoopt dat Feyenoord zich in januari gaat roeren op de transfermarkt, zo meldt 1908.nl vrijdagochtend. De trainer zal gedurende de tweede seizoenshelft een aantal spelers moeten missen door de Asia Cup en de Afrika Cup en zou daarom graag een spits en een buitenspeler aan de selectie toevoegen.

Ayase Ueda zal met Japan deelnemen aan het Aziatische eindtoernooi, waaraan ook Alireza Jahanbakhsh zal meedoen. Hij komt uit voor Iran. Ook vindt in 2024 de Afrika Cup plaats, wat betekent dat Ramiz Zerrouki (Algerije) en Yankuba Minteh (Gambia) enige tijd niet beschikbaar zijn voor Feyenoord.

Genoeg reden voor Slot om de transfermarkt op te gaan, zo blijkt nu. De oefenmeester hoopt er in januari dus een spits en een buitenspeler bij te krijgen.

Zeker een speler voor op de flanken heeft hoge prioriteit. Naast dat Slot twee van zijn buitenspelers moet missen door de internationale eindtoernooien is hij namelijk niet tevreden over het vertoonde spel van de vleugelaanvallers in zijn selectie.

"Ik denk dat het wel vrij helder is wat je wil", zei de Feyenoord-trainer over de winterse transferplannen. "Ik werk niet bij een club waar hetgeen wat je wil ook altijd realiseerbaar is. Als hetgeen wat je wil misschien wel onbetaalbaar is, dan heeft het niet zo veel zin om spelers aan te trekken."

Komende week gaat Slot in gesprek met algemeen directeur Dennis te Kloese om de transferplannen te bespreken. "Om eens te kijken: wat zijn zijn ideeën en mijn ideeën en wat is er dan mogelijk", aldus de coach.

Het seizoen van Feyenoord verloopt vooralsnog enigszins teleurstellend. De achterstand op Eredivisie-koploper PSV is door de nederlaag tegen de Eindhovenaren opgelopen tot tien punten en de Rotterdammers zijn al uitgeschakeld in de Champions League. Na de winterstop wacht een avontuur in de Europa League.

