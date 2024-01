Slot wil Feyenoord-fans geen valse hoop geven: ‘Dat is zo goed als onmogelijk’

Arne Slot verwacht niet dat Feyenoord zich versterkt tijdens de winterse transferperiode, zo klinkt het in gesprek met het Algemeen Dagblad. De trainer van de Rotterdammers spreekt zich daarnaast uit over het verschil met koploper PSV op sportief en financieel gebied.

"Het is simpel. Feyenoord is nog niet heel veel veranderd met twee, drie jaar geleden als je puur kijkt naar de financiën van de club", zo benadrukt Slot in het vraaggesprek. "We moesten in de zomer echt wachten tot Danilo naar Rangers ging. Tot Marcus Pedersen naar Italië was vertrokken."

"Daarna konden we pas iets doen. PSV hoefde nergens op te wachten", verwijst Slot naar het verschil met de concurrent uit Eindhoven. "En ze haalden daar ook nog spelers die de selectie aan de bovenkant direct wisten te versterken, terwijl voetballers bij ons vaak van een lager niveau komen en die jongens hebben tijd nodig om aan te haken", verzucht de Feyenoord-coach.

Slot verwacht op korte termijn geen aanwinsten te begroeten. "Het is zo goed als onmogelijk om ons direct te versterken. Dan heb je het namelijk over spelers die de helft van hun salaris laten vallen om het EK te kunnen halen en graag naar Feyenoord komen."

"Zo’n speler halen, brengt een bepaald salarisniveau met zich mee dat normaal nog altijd niet voor Feyenoord is weggelegd. Het is een beetje zoeken naar een speld in een hooiberg", is Slot eerlijk naar de aanhang van de Rotterdammers club.

De kampioenstrainer verwacht aan de andere kant niet dat er spelers tussentijds vertrekken. "Mijn verwachting is dat iedereen zal blijven", aldus Slot, die weet dat topschutter Santiago Gimenez scherp in de gaten wordt gehouden door clubs in het buitenland.

"Deze club moet heel veel geld verdienen om door te kunnen groeien. Als er deze maand een bod komt dat niet te weigeren is, dan denk ik dat Feyenoord daarnaar luistert. Maar plek twee levert ook heel erg veel geld op", zo besluit Slot.

