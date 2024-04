Slot treurt op persmoment Feyenoord: ‘In eerste plaats enorm drama voor hem’

Luka Ivanusec ontbreekt donderdag bij Feyenoord in de uitwedstrijd tegen FC Volendam, zo is woensdag duidelijk geworden. De Kroatische vleugelaanvaller, die zondag ook al ontbrak tegen FC Utrecht (4-2 winst), is niet op tijd fit voor het bezoek aan de hekkensluiter in de Eredivisie.

Justin Bijlow, Gernot Trauner, Antoni Milambo, Gjivai Zechiël, Alireza Jahanbakhsh en Quilindschy Hartman maken de uitwedstrijd in Volendam ook niet mee. Hartman liep afgelopen weekeinde een zware blessure in de ontmoeting met Utrecht op en keert pas volgend seizoen terug in de selectie van Feyenoord.

"In de eerste plaats een enorm drama voor hemzelf. Uiteraard zullen we hem de komende tijd als club ondersteunen waar mogelijk", aldus Slot op de clubwebsite in aanloop naar het duel in Volendam van donderdag.

Talenten gaan mee

Slot heeft besloten om de talentvolle aanvaller Jaden Slory, die nog wacht op zijn debuut in de hoofdmacht, op te nemen in de wedstrijdselectie. Datzelfde geldt voor verdediger Givairo Read, die reeds speeltijd kreeg in het eerste elftal van de Rotterdammers.

De trainer van Feyenoord heeft genoten van de 4-2 zege op Utrecht van zondag. "Een van onze betere wedstrijden dit seizoen. Niet alleen vanwege de comeback na een 0-2 achterstand, maar zeker ook door hoe wij de hele wedstrijd hebben gevoetbald."

Geen onderschatting

Slot is dus hoopvol, maar van onderschatting van hekkensluiter Volendam is geen enkele sprake. "In de situatie waarin Volendam zit, is elk punt er een. Ook voor het vertrouwen in het team", verwijst de coach naar het 1-1 gelijkspel tegen Almere City FC van afgelopen weekeinde.

De Feyenoord-coach staat ook even stil bij het thuisduel met Volendam van december, toen zijn ploeg de 3-1 zege pas in blessuretijd veiligstelde. "Die wedstrijd heeft aangetoond dat wij ons tegen geen enkele tegenstander minder scherpte kunnen permitteren."

