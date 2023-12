Slot over ‘opvallend moment' in PSV-duel: ‘Eigenaardig hoe dat tot stand kwam’

Vrijdag, 1 december 2023 om 15:22 • Bart DHanis • Laatste update: 15:32

Arne Slot vond de manier waarop Johan Bakayoko ontsnapte aan zijn tweede gele kaart in het duel tussen FC Twente en PSV (0-3) ‘eigenaardig’, zo heeft de trainer van Feyenoord gezegd in de persconferentie voorafgaand aan De Topper tussen Feyenoord en PSV.

In de Grolsch Veste kreeg Bakayoko in de tachtigste minuut een gele kaart van scheidsrechter Allard Lindhout na een overtreding. In de blessuretijd trok Bakayoko Ricky van Wolfswinkel naar beneden en ontsnapte hij zo aan zijn tweede gele kaart.

In gesprek met ESPN liet PSV-trainer Peter Bosz ook al weten de overtreding van de Belgisch international heel dom te vinden.”Het is licht, maar je hebt al geel: doe het dan niet. Het is heel dom en dat heb ik hem ook verteld.”

Doordat Bakayoko zijn tweede gele kaart niet ontving, is hij wel speelgerechtigd voor De Topper in De Kuip. Voor Slot maakt het niet uit of Bakayoko meedoet. “Ik vind het niet zo spannend. PSV beschikt over zoveel goede spelers.”

“Je ziet tegen Sevilla ook dat Yorbe Vertessen erin komt en een assist geeft. Daarnaast hebben ze ook nog Malik Tillman op de bank. PSV heeft zoveel kwaliteit.” Toch vindt de in Bergentheim geboren oefenmeester de manier waarop Bakayoko de kaart niet ontving eigenaardig.

“Ik vond het eigenaardig hoe het tot stand kwam. De scheidsrechter greep naar zijn broekzak en wilde hem van het veld sturen. De vierde man schreeuwde vervolgens heel hard ‘nee, nee, nee’. Dat vond ik wel opvallend. Verder is het geen item voor me.”

Ook Wesley Sneijder vond de beslissing van Lindhout onbegrijpelijk. “Hij moet gewoon die tweede geven. Bosz moet hem eigenlijk voor straf niet opstellen tegen Feyenoord”, zei de analist bij Veronica Offside.