Slot over Feyenoorder: ‘Hij kan wellicht ooit naar een club van kaliber Arsenal’

Arne Slot is onder de indruk van Quinten Timber. Dat vertelde de trainer van Feyenoord maandagavond bij Rondo van Ziggo Sport. Timber zet dit seizoen grote stappen, en dat werd beloond door bondscoach Ronald Koeman: tijdens de huidige interlandperiode zit de Utrechter voor het eerst bij de selectie van het Nederlands elftal.

Rafael van der Vaart, die net als Slot aan tafel zit bij Rondo, geeft aan dat hij Timber een heel grote toekomst toedicht. “Misschien overdrijf ik een beetje, maar wat denk jij? Wat kan zijn plafond zijn?”, vraagt hij aan Slot.

“Als hij zich zo blijft ontwikkelen als het afgelopen jaar, is z’n plafond extreem hoog”, antwoordt Slot. “Omdat hij een geweldige ontwikkeling heeft doorgemaakt in het afgelopen jaar. Ik vind het een heel bijzondere speler omdat hij op het middenveld de kracht en de snelheid heeft om een overtal te creëren. En ik vind ook dat hij een enorm goede mentaliteit heeft, en een hele goede jongen is.

Waar ligt het plafond van Quinten Timber? ?? De Feyenoorder zit bij de selectie van Oranje en heeft enorme stappen gemaakt volgens zijn trainer ??#ZiggoSport #Rondo pic.twitter.com/zmIyidurVx — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 25, 2024

Marco van Basten vraagt vervolgens of de Feyenoorder beter is dan zijn tweelingbroer Jurriën Timber, die sinds afgelopen seizoen onder contract staat bij Arsenal. “Dat is moeilijk te zeggen, ik heb niet met hem gewerkt”, aldus Slot.

“Maar ik denk dat ze beiden zeer goed zijn. Die ene zit al bij Arsenal, en ik denk niet dat het uitgesloten is dat Quinten ook naar een club van dat kaliber zou moeten kunnen.”

Slot heeft wel een idee hoe het komt dat spelers als Timber steeds beter worden. “Onze fysieke staf, onze trainersstaf, de jongens zelf... Ze stoppen er zóveel in. Ze worden zóveel sterker. Dat zie je eigenlijk aan iedereen.”

“Je leert Orkun Kökçü echt niet beter voetballen, maar hij wordt wel fitter. Quinten Timber heeft gewoon die kwaliteit, maar ze worden fitter. En dat is denk ik het grootste wat wij toevoegen aan de jongens die wij binnenhalen: ze worden fitter, fitter, fitter. En ze leren beter als elftal samenspelen”, besluit de oefenmeester van Feyenoord.

Denk jij dat Quinten Timber ooit naar een club van het niveau van Arsenal kan? Ja Nee Stem Denk jij dat Quinten Timber ooit naar een club van het niveau van Arsenal kan? Ja 75% Nee 25% Totaal aantal stemmen: 59 Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties