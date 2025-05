Slot onthult over welke Feyenoord-transfer intern discussie bestond: 'Hij schakelde zo slecht om'

Arne Slot maakte zich hard voor de komst van Anis Hadj Moussa naar Feyenoord, maar dat stuitte bij de scoutingafdeling van de Rotterdamse club op weerstand, zo heeft de manager van Liverpool onthuld in een interview met het Algemeen Dagblad.



Hadj Moussa werd in de zomer van 2024 voor 3,5 miljoen euro naar Feyenoord gehaald. De Rotterdammers namen de buitenspeler over van Patro-Eisden, nadat hij op huurbasis furore had gemaakt bij Vitesse.



“Er is geen speler die in mijn tijd naar Feyenoord kwam, waar de scouting zoveel moeite mee had”, begint de manager van the Reds zijn verhaal over Hadj Moussa.



“Hij schakelde zo slecht om dat de scouting mij in een kamertje alle beelden heeft laten zien”, vervolgt Slot. “De vraag was of je daarom iemand niet moet halen. Ik had niet meteen verwacht dat hij zo goed zijn, maar de kwaliteit die hij heeft, die zie je niet veel en daar was Dennis te Kloese het ook wel met me eens.”



Hadj Moussa kwam dit seizoen maar liefst 43 keer in actie namens Feyenoord. Hij wist hierin elf doelpunten te maken en was vijf keer aangever bij een Rotterdamse treffer.

Afgelopen winter werd er vanuit Frankrijk al flink aan de Algerijns international getrokken, maar Feyenoord liet hem niet gaan. Volgens L’Équipe zijn Nottingham Forest en AS Monaco geïnteresseerd om hem in de zomer los te weken uit De Kuip.