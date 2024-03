Slot laat weten wanneer hij Trauner en Bijlow weer terugverwacht bij Feyenoord

Arne Slot verwacht snel weer te kunnen beschikken over het geblesseerde duo Justin Bijlow en Gernot Trauner. Dat laat de trainer van Feyenoord vrijdagmiddag weten tijdens de persconferentie in aanloop naar het competitieduel met Heracles Almelo van zondagavond in De Kuip.

Volgens Slot maken Bijlow en Trauner hoogstwaarschijnlijk na de interlandperiode in maart hun rentree in de wedstrijdselectie. De 45-jarige oefenmeester is echter wel voorzichtig. "Maar goed, in de laatste fase van het herstel wil het ook nog weleens de positieve of minder positieve kant opgaan.”

? Arne Slot met een update over de revaliderende spelers: — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) March 8, 2024

Bijlow liep begin februari tijdens het gewonnen uitduel met AZ (0-1) een kuitblessure op. Hij ging schreeuwend van de pijn naar de grond, waarna hij het veld in tranen verliet.

De 26-jarige sluitpost werd de afgelopen weken met verve vervangen door tweede doelman Timon Wellenreuther, waardoor het nog maar de vraag is voor wie Slot kiest als beide keepers eind deze maand weer fit zijn. De eerste wedstrijd na de interlandbreak spelen de Rotterdammers op 31 maart, wanneer een thuisduel met FC Utrecht op het programma staat.

Trauner is nog altijd de vaste aanvoerder van Feyenoord, maar kampte dit seizoen al met verschillende blessures en pijntjes. De mandekker staat sinds begin februari aan de kant wegens een hamstringblessure, maar kan over drie weken dus mogelijk ook zijn rentree maken.

Ook Trauner moest toezien hoe een ploeggenoot bij zijn afwezigheid een uitstekende indruk achterliet. Thomas Beelen kreeg een kans in het hart van de Rotterdamse defensie en wist de Oostenrijke centrumverdediger geruisloos te vervangen.

Van den Belt en Stengs

Slot had vrijdagmiddag meer goed nieuws te melden. Thomas van den Belt zal ook snel weer aansluiten bij het eerste elftal. De aanvallende middenvelder was sinds eind januari uit de roulatie wegens een hamstringblessure. Komende zondag doet hij wedstrijdritme op bij de beloftenploeg.

