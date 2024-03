Slot is boos: ‘Hier is het laatste woord niet over gezegd, dit is heel slecht’

Arne Slot is ondanks de klinkende 3-0 overwinning tegen Heracles Almelo niet geheel tevreden over zijn ploeg. De trainer van Feyenoord zag dat de absolute scherpte in zijn elftal niet aanwezig was, ondanks dat de overwinning geen moment in gevaar kwam. "Dat we de vrije trap gingen verdelen via steen, papier, schaar vind ik heel veelzeggend over onze wedstrijd", verzucht Slot bij de camera van ESPN.

De vrije trap waar Slot op doelt werd uiteindelijk binnengeschoten door Igor Paixão. Santiago Gimenez en Quilindschy Hartman vochten ook om de bal en deden een spelletje steen, papier, schaar. Slot is daar absoluut niet blij mee.

"Als je bij 2-0 dát doet... Op die manier hebben we eigenlijk ook gevoetbald. Een beetje onderschatting, zo van: het zal allemaal wel goedkomen vandaag. Het kwam ook allemaal goed, maar we kregen nog best een aantal kansen tegen. Het was een beetje zondagavondvoetbal..."

Drie spelers vochten om wie de vrije trap mocht nemen, ondanks de afspraken die er waren gemaakt. "Natuurlijk was wel duidelijk wie de vrije trap mocht nemen. Maar als het dan 2-0 staat, zijn er veel jongens die nog een 'gratis goal' willen maken. Dat vond ik wel een verkeerde manier van wedstrijdbeleving."

Slot gaat er intern zeker op terugkomen. "Daar is het laatste woord nog niet over gesproken. Dit vind ik heel slecht. Kostas (Lamprou, de derde keeper van Feyenoord, red.) kwam meteen naar me toe en vroeg: 'Je bent hier boos om, hè?' Ik zei: 'Ja, klopt.'"

De coach van Feyenoord is in het algemeen niet tevreden over de wedstrijd. "We speelden voor het eerst sinds lange tijd tegen een ploeg die echt van achteruit wilde opbouwen. Veel ploegen die hier komen doen dat normaal wel, maar dan tegen ons niet. Heracles probeerde dat wel."

Feyenoord zet onder Slot steevast veel druk. "Als een tegenstander gaat opbouwen, dan verwacht ik dat wij, zeker omdat we midweeks niet hebben gespeeld, ze echt van het veld jagen. Maar dat gebeurde niet. Ik had op meer gehoopt, maar misschien is dat wat bijdehand als je drie keer scoort en de nul houdt."

Yankuba Minteh is de man in vorm bij Feyenoord. De aanvaller maakte het openingsdoelpunt en staat op vier goals in zijn laatste drie duels. Feyenoord gaat Minteh, die wordt gehuurd van Newcastle United, proberen langer te behouden.

"Niet per se omdat hij nu scoort hoor", zegt Slot. "We waren sowieso al wel tevreden over hem hoor. Als je weet dat hij pas anderhalf jaar op het hoogste niveau speelt. Het is veel gegaan over zijn keuzes aan de bal, maar dat vind ik steeds beter worden bij hem. Bij hem weet je één ding wel: er zit ongelooflijk veel tempo en snelheid in wat hij doet, zowel in het drukzetten als het diep lopen zonder bal. Dat hij er nu ook nog bij gaat scoren is misschien wel een logisch gevolg van dat hij zich aan het ontwikkelen is."



Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties