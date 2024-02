Slot geeft duidelijke hint weg over wie linksbuiten Feyenoord is tegen AS Roma

Ook Arne Slot kan niet met honderd procent zekerheid zeggen dat de rode kaart voor Etienne Vaessen vanwege vermeend hands buiten de zestien terecht was. De trainer van Feyenoord, die zijn elftal moeizaam met 1-0 zag winnen van RKC Waalwijk, is daarnaast complimenteus in de richting van Luka Ivanusec.

Rood Vaessen

"Ik vind het heel terecht dat we het erover hebben en dat het erover gaat", aldus Slot in gesprek met Hans Kraay junior van. "Maar het had niet gehoeven als we van de eerste vier, vijf grote kansen er twee of drie binnenschieten. Dan was dit een voetnoot geweest. Maar omdat het op 0-0 gebeurt, is het natuurlijk een bepalend moment."

"De bal heeft in ieder geval ook het lichaam geraakt. De vraag is dan: heeft hij dan ook de arm geraakt? Ik zou me voor kunnen stellen, maar dat weet ik niet, dat de VAR zolang gekeken heeft, dat ze concluderen: we weten het niet. En dan blijft de beslissing op het veld staan. Maar dat is een aanname, dat weet ik niet", zo benadrukt de Feyenoord-coach.

Ivanusec

Kraay verlegt vervolgens de aandacht naar Luka Ivanusec. "Begint hij te lijken op de aankoop Ivanusec?", wil de verslaggever weten. "Nee, hij is nooit iemand anders geweest dan de aankoop die we gedaan hebben", reageert Slot met een glimlach op zijn gezicht. "Nee, of hij zijn geld inmiddels waard begint te worden, die acht of negen miljoen", neemt Kraay geen genoegen met dat antwoord.

"Of hij nou acht of negen miljoen gekost heeft, of niks. Je moet als speler over een langere periode aantonen dat je heel veel waarde hebt voor een elftal", gaat Slot verder. "Ik zie in ieder geval dat hij wat fitter wordt. En dat hij vandaag op de juiste manier en op het juiste tempo meekan, ook zonder bal. En dat hij daarnaast een paar keer dreigend en gevaarlijk is geweest."

"Nu is het voor hem zaak om dat ook te doen in wedstrijden waarin het tempo nog hoger ligt", geeft Slot mee aan Ivanusec. "Maar hij kan echt voetballen, hè", deelt Kraay een compliment uit aan de vleugelaanvaller van Feyenoord. "Hij heeft een heel goed gevoel voor de combinatie. En ook om de vrije man te zien lopen", is Slot het eens met de woorden van Kraay junior.

"Maar als ik daar weer dieper op inga, dan is het weer die hele discussie. Hij heeft het vandaag goed gedaan, Hans, laten we het daar op houden", zo benadrukt Slot. "En daar proef ik uit dat hij niet gaat starten tegen AS Roma, als ik je zo hoor", loopt Kraay alvast vooruit op de tweede ontmoeting van Feyenoord met de Romeinen in de Europa League, aanstaande donderdag.

"Dat weten we niet. We weten nog niet wie we precies fit hebben", countert de lachende Slot. "Maar ik vond Igor Paixão vrij aardig afgelopen donderdag inderdaad." Paixão zorgde donderdag met een fraaie kopbal voor de 1-0 tegen Roma, dat dankzij de gelijkmaker van Romelu Lukaku met een 1-1 gelijkspel aan de returnwedstrijd in het Stadio Olimpico begint. De Braziliaanse aanvaller werd tegen RKC overigens als invaller gebruikt door Slot.

