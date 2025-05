Slot geeft Alexander-Arnold trap na: 'Hij gaat toch weg bij Liverpool'

Trent Alexander-Arnold was vrijdag opnieuw onderwerp van gesprek tijdens de persconferentie van Liverpool. Manager Arne Slot gaf de naar Real Madrid vertrekkende rechtsback plotseling een ongebruikelijke trap na.

Slot kreeg vrijdagochtend opnieuw vragen over Alexander-Arnold. De Nederlandse oefenmeester gaf onder meer aan dat hij een goede band heeft met de rechtsback.

Slot en Alexander-Arnold spreken elkaar vrijwel iedere dag. Opmerkelijk genoeg deed de succescoach uit het niets een boekje open over de Engelsman. “Aan het begin van de voorbereiding moest hij regelmatig naar mijn kantoor komen.”

“Dat was voor andere redenen”, aldus Slot, die het eerst nog probeerde weg te lachen. De aanwezige journalisten lieten hem daar echter niet mee wegkomen.

Slot wilde aanvankelijk niet dieper op het onderwerp ingaan, maar bezweek alsnog. “Hij gaat toch weg bij Liverpool, dus waarom zou ik het niet vertellen...”

“Dan is dat mijn eerste cadeau aan Xabi Alonso. Ik was niet helemaal tevreden over iedere minuut die Trent op ons trainingsveld stond”, aldus Slot. “Ik vond dat hij beter had kunnen trainen, om het mild te zeggen. Daar hebben we over gesproken.”

Slot wil niet alleen deze negatieve conversatie uitlichten. “Ik heb Trent ook gezegd dat hij een betere verdediger is dan iedereen beweert, maar dat hij dat niet altijd laat zien. Dat moet hij verbeteren, want als hij gefocust is, zijn er weinig spelers die hem kunnen passeren. Het gaat erom dat hij dat altijd moet laten zien.”