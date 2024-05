Nuri Sahin komt naar voren als mogelijke opvolger van Slot bij Feyenoord

Nuri Sahin wordt vanuit Turkije naar voren geschoven als mogelijke opvolger van Arne Slot bij Feyenoord, zo melden Voetbal International en het Algemeen Dagblad maandagavond. De 35-jarige Turk, die in het seizoen 2007/08 als middenvelder voor Feyenoord uitkwam, is momenteel assistent trainer van Edin Terzic bij Borussia Dortmund.

Sahin is een kind van Dortmund, dat als groot talent in 2005 doorbrak in het eerste elftal. Twee jaar later besloot BVB om de 52-voudig Turks international een jaar op huurbasis te stallen bij Feyenoord.

In de jaren na zijn korte avontuur in De Kuip maakte Sahin pas echt indruk bij Dortmund. In 2011 maakte hij een droomovergang naar Real Madrid, waar hij het uiteindelijk niet redde.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Ook een verhuurperiode bij Liverpool werd niet wat hij ervan gehoopt had, waarna hij terugkeerde bij Dortmund. in de eindfase van zijn carrière kwam Sahin ook nog uit voor Werder Bremen en Antalyaspor.

Sahin was kort actief als speler-coach bij Antalyaspor en werd vanaf de zomer van 2021 de hoofdtrainer van de Turkse club. Sinds afgelopen zomer is Sahin terug bij Dortmund als assistent-coach.

Ondanks dat Sahin weinig ervaring heeft als hoofdtrainer, komt hij naar voren in onderliggende data waarin Feyenoord zoekt naar een opvolger van Slot. De club wil zoveel mogelijk hetzelfde type trainer aanstellen.

Voorlopig lijkt Sahin te gelden als een van de kandidaten die is overgebleven. Ook Marino Pusic (Shakhtar Donetsk), Dick Schreuder (Castellón) en Graham Potter (clubloos) gelden als optie.

Alfons Groenendijk over Sahin

Bij Antalyaspor werkte Sahin samen met Alfons Groenendijk, die als assistent-coach fungeerde als een soort mentor voor de jonge Duits-Turkse trainer. Groenendijk sprak twee jaar geleden zeer lovend over Sahin, die hij een grote toekomst toedicht. "Die man is 24 uur per dag met het spel bezig", aldus Groenendijk in 2022 tegenover

"Sahin is tactisch ontzettend sterk. Ik weet dat het gevaarlijk is om te zeggen, maar hij wordt een absolute toptrainer. Geef hem nog een jaar of drie."

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties