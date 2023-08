‘Slimme zet’ van Steijn: Ajax-coach wordt bewierookt in De Telegraaf

Vrijdag, 25 augustus 2023 om 09:27 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:16

De ochtendkranten staan daags na de klinkende zege van Ajax op Ludogorets (4-1) stil bij het optreden van de Amsterdammers in de play-offs van de Europa League. Mohammed Kudus eiste met een hattrick een glansrol op en ook Jay Gorter liet zich van zijn beste kant zien. De return in de Johan Cruijff ArenA lijkt door het krachtsverschil een formaliteit, zag ook het Nederlandse journaille.

Volgens het Algemeen Dagblad heeft Kudus 'het beste voor het laatst bewaard'. "Uitgerekend de speler om wie het de hele dag spande of hij überhaupt mee zou doen, duwde Ajax in Bulgarije al bijna de groepsfase van de Europa League in", schrijft Johan Inan. "Het optreden van Kudus had alles weg van een afscheidscadeau aan de club die hem drie jaar geleden uit Denemarken haalde. Het was alsof de onverstoorbare Ghanees zich ervan bewust was dat dit heel goed zijn laatste wedstrijd voor Ajax ging worden."

Ook in de Volkskrant gaan alle credits naar de Ghanese smaakmaker. "Als Kudus afscheid neemt van Ajax, is het duel met Ludogorets een vaarwel in stijl", schrijft Willem Vissers. "Op een avond in de nazomer bood Ludogorets uit Bulgarije Ajax een extra oefenwedstrijd aan, al ging het officieel om de play-offs voor de Europa League. Ajax won in veredeld wandeltempo en met weinig verhullende cijfers. Alsof Ludogorets de rode loper had uitgerold voor de hooggeëerde gasten uit Amsterdam."

Vissers zag bovendien dat het aantrekken van een aantal nieuwelingen zijn vruchten lijkt af te werpen. "Devyne Rensch en Owen Wijndal voelen de concurrentie van de inmiddels aangetrokken concurrenten, Anton Gaaei en Gaston Avila. Ze verdedigden tot de rust geconcentreerd en waren betrokken bij doelpunten. Steven Berghuis, in de competitie geschorst, mocht fijne passes geven op de nummer 10-positie. Kenneth Taylor bewees dat hij een middenvelder is met overzicht en verantwoordelijkheidsbesef."

'Slimme zet'

Mike Verweij deelt onder meer een compliment uit aan Maurice Steijn voor zijn basisopstelling. "Het was van Steijn – doordat Josip Sutalo, Gaston Avila en Chuba Akpom nog niet speelgerechtigd zijn – deels gedwongen een slimme zet om terug te grijpen op vastigheden", schrijft hij in De Telegraaf. "Van de elf Ajacieden die aan de aftrap verschenen, stonden negen spelers vorig seizoen ook op de Amsterdamse loonlijst en waren Jakov Medic en Benjamin Tahirovic de enige nieuwelingen."

Ook Kenneth Taylor kan rekenen op mooie woorden van Verweij. "Met een wonderschone assist bij de 0-2 van Kudus nam de sterk spelende Taylor wraak voor zijn reserverol tegen Excelsior", gaat de clubwatcher verder. Taylor deed tegen Excelsior uiteindelijk een half uur mee. "Zoals ’revanche’ tegen het onthutsend zwakke Ludogorets sowieso het toverwoord was bij het fris van de lever spelende, effectieve, maar in het hart van de defensie nog wel kwetsbare Ajax."