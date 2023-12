Sleutelspeler PSV heeft transferwens: ‘Zou Italië of Spanje geweldig vinden’

Joey Veerman staat ervoor open om na dit seizoen bij PSV te vertrekken, zo vertelt de middenvelder in gesprek met de NOS. Mocht het daadwerkelijk van een transfer komen, dan zou Veerman graag een stap maken naar een Italiaanse of Spaanse club.

Voorlopig zit de 25-jarige controleur nog wel goed in Eindhoven, zo laat hij weten. Dat heeft niet in de laatste plaats te maken met het succes van PSV dit seizoen. "Je voelt gewoon iets in deze ploeg...", aldus Veerman.

"Iedere keer wanneer wij het veld oplopen, hebben wij het gevoel: wie kan van ons winnen? Het is lastig uit te leggen, ik denk dat iedereen dat gevoel bij ons heeft."

Veerman is zelf een belangrijke pion in de succesformatie van trainer Peter Bosz. De Volendammer miste dit seizoen bijna geen enkel duel en is met twaalf assists in alle competities een van de dragende spelers.

Zijn sterke spel in het huidige seizoen blijft niet onopgemerkt en dus lonkt een stap naar het buitenland. Veerman staat open voor een vertrek aan het einde van de huidige voetbaljaargang. "Als ik heel eerlijk ben, zou ik het ook geweldig vinden om in Italië of Spanje te spelen, maar het is niet altijd aan jezelf", laat de middenvelder weten.

"Als alles loopt zoals het nu loopt, dan zou een transfer aan het einde van het seizoen voor beide partijen een optie kunnen zijn. Mocht het niet gebeuren, dan ben ik ook heel blij bij PSV."

Veerman speelt sinds de winter van vorig jaar voor de Eindhovenaren, die hem destijds voor een bedrag van zes miljoen euro overnamen van sc Heerenveen. Eerder speelde de zesvoudig international van Oranje voor FC Volendam. Veerman heeft in het Philips Stadion nog een contract tot medio 2026.

