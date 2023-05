Slechts één van de vijf Nederlanders in de basis bij AS Roma - Bayer Leverkusen

Donderdag, 11 mei 2023 om 19:37 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:11

De opstellingen van de halve finale van de Europa League tussen AS Roma en Bayer Leverkusen zijn bekend. Bij de Romeinen moet zowel Rick Karsdorp als Georgino Wijndaldum genoegen nemen met een reserverol, terwijl Timothy Fosu-Mensah en Mitchel Bakker de startopstelling van Bayer Leverkusen niet halen. Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen) is de enige Nederlander die als basisspeler aan de aftrap verschijnt. De wedstrijd begint om 21.00 uur en is te zien op ESPN 1.

Met een flink uitgedunde selectie heeft Roma de laatste weken zijn kans op een plek bij de top vier in de Serie A flink zien verkleinen. De ploeg van Mourinho won zijn laatste vier wedstrijden niet, waardoor de laatste overwinning stamt van 20 april, toen Feyenoord na verlenging verslagen werd (4-1). Met name in defensief opzicht kent Roma de nodige zorgen, daar Chris Smalling, Marash Kumbulla, Diego Llorente en Rick Karsdorp er niet bij zijn of hoogstens kunnen invallen. Roma maakt zich op voor zijn derde Europese halve finale in drie seizoenen. In het seizoen 200/21 ging het in de Europa League mis tegen Manchester United, maar vorig seizoen waren de Romeinen in de Conference League wel te sterk voor Leicester City.

Net als Roma geldt voor Leverkusen dat winst van de Europa League de enig overgebleven mogelijkheid lijkt op een Champions League-ticket voor volgend seizoen. De ploeg van trainer Xabi Alonso wist zijn laatste twee wedstrijden niet te winnen, waardoor de zesde plaats in de Bundesliga de huidige realiteit is. Alonso wacht een bijzondere ontmoeting met Mourinho, daar laatstgenoemde de trainer was van de Spanjaard bij Real Madrid tussen 2010 en 2013. Alonso zou uiteindelijk 151 wedstrijden onder de Portugees spelen. Leverkusen moet het in het Stadio Olimpico doen zonder Andrey Lunev, Noah Mbamba, Daley Sinkgraven, Karim Bellarabi en voormalig Roma-spits Patrik Schick.

Opstelling AS Roma: Rui Patrício; Mancini, Cristante, Ibañez; Celik, Bove, Matic, Pellegrini, Spinazzola; Belotti, Abraham.

Opstelling Bayer Leverkusen: Hradecky; Kossounou, Tah, Tapsoba; Frimpong, Palacios, Andrich, Hincapié; Diaby, Wirtz; Hlozek.