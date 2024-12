Slecht nieuws voor Robin van Persie: SC Heerenveen-verdediger loopt zware knieblessure op

Robin van Persie kan voorlopig niet beschikken over Pawel Bochniewicz. De Poolse verdediger van SC Heerenveen heeft een zware knieblessure opgelopen, dat meldt de club. De ernst van de kwetsuur is nog niet duidelijk, maar de verdediger staat maanden langs de kant.

Bochniewicz ging tijdens de wedstrijd tegen RKC na 83 minuten spelen geblesseerd van het veld. In Friesland werd er vervolgens al gevreesd voor een ernstige knieblessure. Heerenveen brengt nu een statement naar buiten, waarin het de blessure bevestigt.

“Pawel Bochniewicz heeft tijdens het duel met RKC Waalwijk een zware knieblessure opgelopen. De ernst van de kwetsuur zal tijdens verder onderzoek duidelijk moeten worden, maar zeker is dat de 28-jarige verdediger meerdere maanden niet in actie kan komen”, aldus Heerenveen.

Het ontbreken van de Pool is slecht nieuws voor Van Persie. De Pools international is normaal gesproken een vaste waarde bij Heerenveen. In dertien van de veertien wedstrijden in de Eredivisie kwam hij in actie.

Van Persie beschikt met onder anderen Sam Kersten, Mateja Milovanovic en Nikolai Hopland over een aantal vervangers.

De Friezen bevinden zich voorlopig na veertien wedstrijden op de veertiende plaats. Heerenveen staat met vijftien punten vier punten boven de degradatiestreep.