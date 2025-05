Slagvaardig FC Utrecht betaalt een miljoen euro en heeft oude bekende van de Eredivisie binnen

FC Utrecht heeft Derry Murkin binnen, zo meldt de club via de officiële kanalen. De club betaalt een miljoen euro aan Schalke 04 voor zijn diensten.



Murkin heeft zijn handtekening gezet onder een contract tot medio 2029. Volgens De Telegraaf sorteert Utrecht met de transfer van Murkin voor op een vertrek van Souffian El Karaouni.



In januari was El Karouani al dichtbij een vertrek naar PSV, maar Utrecht besloot de linksachter aan zijn contract te houden. Als er in de zomer een goed bod komt voor de geboren Bosschenaar, dan mag hij alsnog vertrekken.



Utrecht slaat met Murkin alweer de zesde grote slag van de zomerse transferwindow. Eerder trok de club Dani de Wit, Yoann Cathline, Miguel Rodriguez, Mike Eerdhuizen en Davy van den Berg aan.



Murkin speelde eerder in Nederland voor FC Volendam. In 2023 maakte hij voor 800.000 euro de overstap naar Gelsenkirchen. Bij Volendam kwam hij tot 57 wedstrijden. Hij maakte een doelpunt en gaf negen assists.